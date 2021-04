Rafael Nadal est à nouveau le maître à Barcelone. Après avoir cédé le titre à Dominic Thiem la saison passée, le « Taureau de Manacor » a répondu présent pour remporter le tournoi organisée dans la cité catalane pour la douzième fois sur les seize dernières éditions. Mais, pour y arriver, le Majorquin a dû s’arracher pour prendre le meilleur sur Stefanos Tsitsipas. Une finale que le 5eme joueur mondial a démarré tambour battant, prenant le service de son adversaire quasiment d’entrée sur un jeu blanc. Mais Rafael Nadal, après avoir écarté deux balles de double break, s’est totalement relancé. Remportant quatre jeux consécutifs, le numéro 3 mondial a inversé la tendance pour remporter la première manche, malgré trois dernières opportunités de break pour Stefanos Tsitsipas dans l’avant-dernier jeu. Comme dans le premier set, le Grec a démarré fort avec le break dès le troisième jeu mais, dans la foulée, Rafael Nadal a une nouvelle fois réagi pour revenir à trois jeux partout.

Nadal aurait pu finir plus tôt



Plus agressif sur la mise en jeu de son adversaire, Rafael Nadal s’est offert deux balles de match alors qu’il menait cinq jeux à quatre. Des opportunités manquées qui ont rallongé d’autant le match car, après avoir manqué trois balles de break, Stefanos Tsitsipas a eu le dernier mot lors d’un jeu décisif durant lequel il a longtemps mené mais a tardé à concrétiser. Les deux joueurs ont entamé la dernière manche avec beaucoup de sérénité au service, quatre des neuf premiers jeux étant remportés blancs. Mais, dans le dixième jeu, le Grec a fait trembler Rafael Nadal, s’offrant une balle de match sur le service du Majorquin. Ce dernier l’a écarté avec autorité avant d’aller chercher, de haute lutte, le service de Stefanos Tsitsipas afin de servir pour le match. Après avoir écarté une dernière balle de débreak, Rafael Nadal n’a pas hésité à conclure ce bras de fer long de quasiment quatre heures (6-4, 6-7, 7-5 en 3h40’). Battu par Dominic Thiem l’an passé, Stefanos Tsitsipas manque une nouvelle opportunité d’ajouter Barcelone à son palmarès.



BARCELONE (Espagne, ATP 500, terre battue, 1 702 800€)

Tenant du titre (en 2019) : Dominic Thiem (AUT)



Finale

Nadal (ESP, n°1) bat Tsitsipas (GRE, n°2) : 6-4, 6-7 (6), 7-5



Demi-finales

Nadal (ESP, n°1) bat Carreno Busta (ESP, n°6) : 6-3, 6-2

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Sinner (ITA, n°11) : 6-3, 6-3



Quarts de finale

Nadal (ESP, n°1) bat Norrie (GBR) : 6-1, 6-4

Carreno Busta (ESP, n°6) bat Schwartzman (ARG, n°4) : 6-4, 3-6, 7-5

Sinner (ITA, n°11) bat Rublev (RUS, n°3, WC) : 6-2, 7-6 (6)

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Auger-Aliassime (CAN, n°10) : 6-3, 6-3



Huitièmes de finale

Nadal (ESP, n°1) bat Nishikori (JAP) : 6-0, 2-6, 6-2

Norrie (GBR) bat Goffin (BEL, n°8) : 6-0, 3-5 abandon

Schwartzman (ARG, n°4) bat Moutet (FRA) : 6-4, 6-2

Carreno Busta (ESP, n°6) bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-3, 6-4



Sinner (ITA, n°11) bat Bautista Agut (ESP, n°5) : 7-6 (9), 6-2

Rublev (RUS, n°3, WC) bat Ramos-Vinolas (ESP) : 6-4, 6-7 (4), 6-4

Auger-Aliassime (CAN, n°10) bat Shapovalov (CAN, n°7) : 6-2, 6-3

Tsitsipas (GRE, n°2) bat De Minaur (AUS, n°14) : 7-5, 6-3



2eme tour

Nadal (ESP, n°1) bat Ivashka (BIE, Q) : 3-6, 6-2, 6-4

Nishikori (JAP) bat Garin (CHI, n°13) : 7-6 (5), 4-6, 6-1

Norrie (GBR) bat Khachanov (RUS, n°12) : 6-4, 3-6, 6-3

Goffin (BEL, n°8) bat Herbert (FRA) : 6-2, 6-4



Schwartzman (ARG, n°4) bat Tiafoe (USA) : 3-6, 7-5, 6-1

Moutet (FRA) bat Evans (GBR, n°16) : 6-4, 5-7, 6-3

Zapata Miralles (ESP, Q) bat Fognini (ITA, n°9) : 6-0, 4-4 disqualification

Carreno Busta (ESP, n°6) bat Thompson (AUS) : 6-4, 6-0



Bautista Agut (ESP, n°5) bat Andujar (ESP) : 6-4, 6-0

Sinner (ITA, n°11) bat Gerasimov (BLR) : 6-3, 6-2

Ramos-Vinolas (ESP) bat Mannarino (FRA, n°17) : 6-4, 6-4

Rublev (RUS, n°3, WC) bat Gaio (ITA, LL) : 6-4, 6-3



Shapovalov (CAN, n°7) bat Chardy (FRA) : 6-3, 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°10) bat Musetti (ITA, WC) : 4-6, 6-3, 6-0

De Minaur (AUS, n°14) bat Bublik (KAZ) : 7-6 (3), 6-2

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Munar (ESP, WC) : 6-0, 6-2



1er tour

Nadal (ESP, n°1) - Bye

Ivahska (BIE, Q) bat Griekspoor (PBS, Q) : 6-3, 6-1

Nishikori (JAP) bat Pella (ARG) : 4-6, 7-6 (4), 6-2

Garin (CHI, n°13) - Bye



Khachanov (RUS, n°12) - Bye

Norrie (GBR) bat Caruso (ITA) : 6-1, 6-2

Herbert (FRA) bat Nagal (IND, Q) : 7-5, 6-0

Goffin (BEL, n°8) - Bye



Schwartzman (ARG, n°4) - Bye

Tiafoe (USA) bat Alcaraz (ESP, WC) : 6-4, 7-6 (2)

Moutet (FRA) bat Koepfer (ALL) : 7-5, 6-2

Evans (GBR, n°16) - Bye



Fognini (ITA, n°9) - Bye

Zapata Miralles (ESP, Q) bat Kuznetsov (RUS, Q) : 6-7 (4), 7-5, 6-1

Thompson (AUS) bat Gasquet (FRA) : 7-6 (5), 4-6, 7-6 (3)

Carreno Busta (ESP, n°6) - Bye



Bautista Agut (ESP, n°5) - Bye

Andujar (ESP) bat Simon (FRA) : 6-1, 3-6, 6-3

Gerasimov (BLR) bat Tsonga (FRA) : 7-5, 6-1

Sinner (ITA, n°11) - Bye



Mannarino (FRA), n°17 - Bye

Ramos-Vinolas (ESP) - Rune (DAN, Q) : 6-7 (2), 6-1, 7-6 (2)

Gaio (ITA, LL) bat Paire (FRA) : 7-5, 6-3

Rublev (RUS, n°3, WC) - Bye



Shapovalov (CAN, n°7) - Bye

Chardy (FRA) bat Basilashvili (GEO) : 6-4, 3-6, 6-3

Musetti (ITA, WC) bat Lopez (ESP) : 6-4, 6-32

Auger-Aliassime (CAN, n°10) - Bye



De Minaur (AUS, n°14) - Bye

Bublik (KAZ) bat Davidovich Fokina (ESP) : 2-6, 7-5, 6-2

Munar (ESP, WC) bat Monteiro (BRE) : 6-3, 7-5

Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye