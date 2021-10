Un petit tour et puis s’en va pour Benoît Paire. Pour la 18eme fois depuis le début de la saison 2021, l’Avignonnais a été éliminé d’un tournoi ATP dès son entrée en lice. Cette fois, c’est à Anvers et face à Henri Laaksonen que le Tricolore a chuté lors de son premier match. Pourtant, tout avait bien commencé pour le 47eme joueur mondial. Après avoir laissé échapper deux balles de break dès le premier jeu, Benoît Paire a su prendre le service du Suisse dans le souvent crucial septième jeu. Une balle de set sur l’engagement adverse manquée puis une balle de débreak écartée, le Français a pu prendre l’avantage dans cette rencontre mais la donne a vite changé. Incapable de mettre en difficulté Henri Laaksonen en difficulté au service durant la deuxième manche, Benoît Paire a subi et concédé trois fois son service, permettant quasiment sans peine à son adversaire de recoller à une manche partout. Le dernier set s’est avéré équilibré au début puis, dans le cinquième jeu, le Tricolore a eu deux balles de break. Un moment qui a été le tournant du match car Benoît Paire les a toutes deux manquées et une telle occasion ne s’est pas présentée à nouveau. Pire encore, Henri Laaksonen a breaké pour mener cinq jeux à trois et le joueur issu des qualifications n’a pas tremblé au moment de conclure (4-6, 6-0, 6-3 en 1h31’).

Murray remporte le bras de fer face à Tiafoe



Le Suisse retrouvera Brandon Nakashima en huitièmes de finale. L’Américain, également issu des qualifications, a pris le meilleur sur la tête de série numéro 6 Alex de Minaur (6-4, 6-0 en 1h26’). Alejandro Davidovich Fokina, pour sa part, a dominé Jordan Thompson (6-3, 6-3 en 1h20’) et retrouvera Cristian Garin, tête de série numéro 3, en huitièmes de finale. Cinquième dans la hiérarchie, Reilly Opelka a subi la loi de son compatriote Jenson Brooksby, issu des qualifications. Le 70eme joueur mondial s’est imposé en deux manches (6-4, 6-4 en 1h13’). Dans un duel 100% italien, Lorenzo Musetti a pris le meilleur sur Gianluca Mager (7-6, 7-6 en 2h08’) et retrouvera en huitième de finale… son compatriote Jannik Sinner, tête de série numéro 1. Invité par les organisateurs, Andy Murray sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale. Le Britannique, au terme d’un combat long de quasiment quatre heures et en trois jeux décisifs, a pris le dessus sur Frances Tiafoe (7-6, 6-7, 7-6 en 3h46’) et retrouvera Diego Schwartzman, tête de série numéro 2. Jan-Lennard Struff s’est également qualifié aux dépens d’Albert Ramos-Viñolas (6-3, 3-6, 6-3 en 1h48’) alors que Marton Fucsovics a pris le meilleur sur le qualifié autrichien Dennis Novak (7-6, 6-2 en 1h34’). Lloyd Harris, tête de série numéro 7, complète le plateau des huitièmes de finale après son succès sur le local de l'étape Zizou Bergs (7-6, 6-3 en 1h25').



ANVERS (Belgique, ATP 250, dur indoor, 584 125€)

Tenant du titre : Ugo Humbert (FRA)



Huitièmes de finale

Sinner (ITA, n°1) - Musetti (ITA)

Rinderknech (FRA) - Lajovic (SER, n°8)

Bautista Agut (ESP, n°4) - Fucsovics (HON)

Struff (ALL) - Harris (AFS, n°7)



Brooksby (USA, Q) - Van de Zandschulp (PBS)

Davidovich Fokina (ESP) - Garin (CHI, n°3)

Nakashima (USA, Q) - Laaksonen (SUI, Q)

Murray (GBR, WC) - Schwartzman (ARG, n°2)



1er tour

Sinner (ITA, n°1) - Bye

Musetti (ITA) bat Mager (ITA) : 7-6 (2), 7-6 (3)

Rinderknech (FRA) bat Delbonis (ARG) : 6-4, 6-4

Lajovic (SER, n°8) bat Gasquet (FRA, WC) : 7-6 (3), 6-1



Bautista Agut (ESP, n°4) - Bye

Fucsovics (HON) bat Novak (AUT, Q) : 7-6 (4), 6-2

Struff (ALL) bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-3, 3-6, 6-3

Harris (AFS, n°7) bat Bergs (BEL, WC) : 7-6 (4), 6-3



Brooksby (USA, Q) bat Opelka (USA, n°5) : 6-4, 6-4

Van de Zandschulp (PBS) bat Popyrin (AUS) : 6-4, 3-6, 6-0

Davidovich Fokina (ESP) bat Thompson (AUS) : 6-3, 6-3

Garin (CHI, n°3) - Bye



Nakashima (USA, Q) bat De Minaur (AUS, n°6) : 6-4, 6-0

Laaksonen (SUI, Q) bat Paire (FRA) : 4-6, 6-0, 6-3

Murray (GBR, WC) bat Tiafoe (USA) : 7-6 (2), 6-7 (7), 7-6 (8)

Schwartzman (ARG, n°2) - Bye