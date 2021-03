ATP - Acapulco : Zverev et Auger-Aliassime se reprennent

Ca va mieux pour Alexander Zverev et Felix Auger-Aliassime. Tous deux sortis d'entrée en début de mois à Rotterdam (défaites contre Alexander Bublik pour le premier et face à Kei Nishikori pour le second), le dernier tournoi auquel ils avaient participé, l'Allemand et le Canadien ont relevé la tête, ce mardi à Acapulco en validant cette fois leur billet pour le deuxième tour, de surcroît sans trembler. Opposé à la petite perle du tennis espagnol Carlos Alcaraz (17 ans), Zverev s'est rassuré en ne laissant que quatre jeux (6-3, 6-1) à celui qui est naturellement annoncé comme le futur Rafael Nadal. La rencontre avait pourtant mal commencé pour le numéro 7 mondial, breaké d'entrée, mais il s'est tout de suite repris. Impérial au service notamment lundi (il n'a perdu que quatre points sur ses premières balles), Zverev, tête de série numéro 2 du tournoi mexicain, croisera sur sa route au prochain tour le Serbe Laslo Djere.

Auger-Aliassime a pris sa revanche

ACAPULCO (MEXIQUE, ATP 500, dur extérieur, 1 003 885€)

1er tour

Pas de problème non plus pour Auger-Aliassime, même si le numéro 18 au classement a davantage souffert pour se débarrasser de Tennys Sandgren, sept mois après avoir mordu la poussière face à l'Américain à Cincinnati au bout du suspense. Le jeune Canadien n'est pas retombé dans le piège, etLe compatriote de Denis Shapovalov aurait même pu boucler la partie plus rapidement, s'il ne s'était pas compliqué la vie dans le deuxième set, finalement enlevé au jeu décisif (8-6) par Auger-Aliassime à sa sixième balle de match. Sebastian Korda, tombeur de Marin Cilic, lui fera face pour une place en quarts de finale.Tsitsipas (GRE, n°1) -bat Caruso (ITA) : 6-4, 6-3bat Cilic (CRO) : 7-5, 6-2bat Sandgren (USA) : 6-3, 7-6 (8)Schwartzman (ARG, n°3) - QAnderson (AFS) - Tiafoe (USA)Kecmanovic (SER) - Lopez (ESP)- Dimitrov (BUL, n°5)Fognini (ITA, n°6) - Travaglia (ITA)Norrie (GBR) - Qbat Lopez Villasenor (MEX, WC) : 6-4, 6-2Paul (USA) - Raonic (CAN, n°4)Ruud (NOR, n°8) - Galan (COL)Q - Qbat Johnson (USA) : 6-2, 6-3bat Alcaraz (ESP, WC) : 6-3, 6-1