ATP - Acapulco : Tsitsipas et Zverev en quarts, Raonic et Fognini à la trappe

Demi-finaliste à l'Open d'Australie et à Rotterdam, Stefanos Tsitsipas n'est plus qu'à un pas de figurer de nouveau dans le dernier carré, cette semaine à Acapulco. Bourreau de Benoît Paire au tour précédent, le Grec s'est encore montré expéditif (6-3, 6-2), jeudi face à John Isner. Le numéro 5 mondial a eu besoin d'une heure pile pour écarter de sa route le serveur américain. En quarts de finale, Tsitsipas retrouvera le numéro 18 mondial Felix Auger-Aliassime.

Le jeune Canadien éliminé d'entrée à Rotterdam a validé aisément son billet également (victoire 6-3, 6-4), aux dépens d'un autre grand espoir du tennis mondial l'Américain Sebastian Korda. Pas de problème non plus pour Alexander Zverev, qui a nettement dominé lui aussi (6-4, 6-3) son adversaire du jour Laslo Djere, au même titre que Grigor Dimitrov, lui aussi tête de série, n'a fait qu'une bouchée (6-4, 6-2) du compatriote de Djere Kecmanovic.

Raonic et Fognini au tapis

ACAPULCO (MEXIQUE, ATP 500, dur extérieur, 1 003 885€)

Quarts de finale

Huitièmes de finale

1er tour

Paire (FRA)

Mannarino (FRA)

Casper Ruud (n°8) a davantage souffert pour se défaire du qualifié néerlandais Tallon Griekspoor. Le Norvégien, mené un set à rien, a même dû patienter jusqu'au jeu décisif du dernier set, remporté 7-3 par le 25eme au classement, pour se qualifier (4-6, 6-3, 7-6).L'Italien, tête de série numéro 6, n'a pas pesé lourd (6-4, 6-3) face au Britannique Cameron Norrie.Norrie affrontera Koepfer dans l'unique quart de finale n'impliquant aucun joueur tête de série encore en course.Tsitsipas (GRE, n°1) - Auger-Aliassime (CAN, n°7)Musetti (ITA, Q) - Dimitrov (BUL, n°5)Norrie (GBR) - Koepfer (ALL)Ruud (NOR, n°8) - A.Zverev (ALL, n°2)bat Isner (USA) : 6-3, 6-2bat Korda (USA, WC) : 6-3, 6-4bat Tiafoe (USA) : 2-6, 6-3, 7-6 (1)bat Kecmanovic (SER) : 6-4, 6-2bat Fognini (ITA, n°6) : 6-4, 6-3bat Raonic (CAN, n°4) : 6-4, 6-2bat Griekspoor (PBS, Q) : 4-6, 6-3, 7-6 (3)bat Djere (SER) : 6-4, 6-3bat: 6-3, 6-1bat Caruso (ITA) : 6-4, 6-3bat Cilic (CRO) : 7-5, 6-2bat Sandgren (USA) : 6-3, 7-6 (8)bat Schwartzman (ARG, n°3) : 6-3, 2-6, 6-4bat Nakashima (USA, LL) : 6-4, 6-7(5), 7-6(5)bat Lopez (ESP) : 6-4, 6-4bat: 6-4, 3-0(ab)bat Travaglia (ITA) : 7-5, 6-2bat Kozlov (USA, Q) : 6-3, 6-3bat Lopez Villasenor (MEX, WC) : 6-4, 6-2bat Paul (USA) : 7-6(6), 6-4bat Galan (COL) : 6-4, 6-1bat Kudla (USA, Q) : 7-6(4), 4-6, 6-3bat Johnson (USA) : 6-2, 6-3bat Alcaraz (ESP, WC) : 6-3, 6-1