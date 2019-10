Malgré un premier set remporté facilement, le Biterrois a fini par céder contre le Coréen Woo Kwon Soon (1-6, 6-3, 6-4), 88e mondial.

C'est une période difficile pour Gasquet qui n'a gagné qu'un seul match sur ses cinq derniers tournois, et sera classé lundi prochain au-delà de la 60e place mondiale.

Super comeback from Soonwoo Kwon!



The World No. 88 comes from a set down to defeat Gasquet in Antwerp!



