S’il a subi sa première défaite de la saison samedi à Belgrade lors de l’Adria Tour, le tournoi exhibition qu’il organise, Novak Djokovic, battu par Filip Krajinovic (4-2, 2-4, 1-4), a aussi dû s’avouer vaincu face à un autre compatriote, mais beaucoup plus jeune. Lors de la facile victoire du numéro un mondial contre Viktor Troicki (4-1, 4-1), la rencontre a été brièvement interrompue, Troicki, dépassé, laissant sa raquette à un ramasseur de balles. Troicki : "Tu te débrouilles mieux que moi !"

Et le grand espoir serbe Mihailo Topic (10 ans) a donc disputé un échange avec « Djoko », qu’il a réussi à piéger avec une amortie particulièrement bien touchée. Novak Djokovic l’a alors pris dans ses bras pour le féliciter chaleureusement, lors de cet événement qui se déroule devant des tribunes pleines et où la distanciation sociale ne semble pas vraiment appliquée. "Joue encore ! Tu te débrouilles mieux que moi !", lui a crié Troicki, qui connaît bien ce "futur champion. Je le vois souvent, parce qu’il s’entraîne tout le temps ici", a-t-il confié à la presse serbe. Un prodige que Djokovic considère d’ailleurs comme son successeur, et à qui il rend régulièrement visite lorsqu’il revient à Belgrade.