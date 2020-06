La première étape de l’Adria Tour, cette tournée exhibition organisée par Novak Djokovic et qui débutait à Belgrade ce week-end, a vu le succès final de Dominic Thiem. Un Autrichien qui n’a pas pu prendre sa revanche sur le numéro un mondial, qui l’avait dominé en finale de l’Open d’Australie, mais a battu un autre Serbe, le surprenant Filip Krajinovic, 32ème mondial. Une victoire en trois manches pour le numéro 3 au classement ATP, qui a dû s’employer pour faire entendre raison au coriace Krajinovic (4-3[2], 2-4, 4-2). Quelques heures plus tôt, Thiem avait écarté Grigor Dimitrov (4-3[2], 4-3[6]), pour se qualifier et déloger de la première place du groupe B Nikola Milojevic, remplaçant de Damir Dzumhur (blessé à la cuisse).

Djokovic sorti au pourcentage de jeux



Dans le groupe A, c’est donc Krajinovic qui s’était offert le luxe de terminer en tête, lui qui avait préservé ses chances de qualification pour la finale en battant en deux sets Viktor Troicki (183eme) : 4-0, 4-3. Après avoir manqué deux balles de match à 3-1 et 3-2 dans le deuxième set, Krajinovic s'est retrouvé mené 4-1 dans le tie-break, avant de le remporter 7-5. Et il a finalement décroché son billet à l'issue du choc entre Novak Djokovic et Alexander Zverev. Car si le numéro un mondial, battu la veille... par un enfant, s'est imposé dimanche après-midi, il l'a emporté en trois manches face à l'Allemand (4-0, 1-4, 4-2). Krajinovic, Djokovic et Zverev affichaient alors le même bilan (deux victoires et une défaite), avec un set-average identique (5-3) ! Pour les départager, il a donc fallu faire appel au pourcentage de jeux, ce qui a profité à Krajinovic, tombeur la veille de son illustre compatriote. Djokovic, très ému par ce retour sur ses terres, avait quitté le court en pleurs.



ADRIA TOUR

Du 12 juin au 5 juillet à Belgrade, Zadar et Banja Luka (première édition)



Groupe A

1- Filip Krajinovic (SER), 2 victoires, 1 défaite, 5 sets gagnés, 3 set perdus

2- Novak Djokovic (SER), 2 victoires, 1 défaite, 5 set gagnés, 3 sets perdus

3- Alexander Zverev (ALL), 2 victoires, 1 défaite, 5 set gagnés, 3 sets perdus

4- Viktor Troicki (SER), 0 victoire, 3 défaites, 0 set gagné, 6 set perdus



Groupe B

1- Dominic Thiem (AUT), 3 victoires, 0 défaite, 4 sets gagnés, 1 set perdu

2- Nikola Milojevic (SER, LL) : 2 victoires, 0 défaite, 3 sets gagnés, 0 set perdu

3- Grigor Dimitrov (BUL) : 1 victoire, 2 défaites, 2 sets gagnés, 5 sets perdus

4- Dusan Lajovic (SER) : 0 victoire, 3 défaites, 2 sets gagnés, 5 sets perdus

5- Damir Dzumhur (BOS), 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 0 set perdu (forfait après le premier match)

>>> Le premier de chaque groupe se qualifie pour la finale, qui se déroule le dimanche soir.

>>> Chaque joueur dispute deux matchs le samedi et un le dimanche, plus une éventuelle finale.

>>> Les matchs se déroulent en deux sets gagnants de quatre jeux chacun.



Samedi 13 juin (à Belgrade)

Dimitrov bat Lajovic : 4-3 (2), 3-4 (5), 4-1

Thiem bat Dzumhur : 2-0 abandon

Djokovic bat Troicki : 4-1, 4-1

Zverev bat Krajinovic : 0-4, 4-3 (5), 4-3 (2)

Milojevic bat Dimitrov : 4-1, 4-3 (4)

Thiem bat Lajovic : 1-4, 4-1, 4-3 (6)

Krajinovic bat Djokovic : 2-4, 4-2, 4-1

Zverev bat Troicki : 4-1, 4-1



Dimanche 14 juin (à Belgrade)

Milojevic bat Lajovic : 4-3 (0) abandon

Krajinovic bat Troicki : 4-0, 4-3 (5)

Djokovic bat Zverev : 4-0, 1-4, 4-2

Thiem bat Dimitrov : 4-3 (2), 4-3 (6)



Finale

Thiem bat Krajinovic : 4-3 (2), 2-4, 4-2