Zverev, c'est toujours pas le pied

La fameuse cheville avec laquelle Alexander Zverev était déjà en délicatesse dès le début d'année, lors d'un Open d'Australie où l'Allemand ne dépassera pas les 8e de finale, continue d'handicaper ce dernier. Au point de voir aujourd'hui le n°3 mondial renoncer à sa participation au prochain tournoi de Rotterdam (9-17 février), où il était engagé en tant que tête de série n°1. Zverev a vu son articulation le rappeler à l'ordre ce week-end, lors de la rencontre de Coupe Davis face à la Hongrie. Le malheur de 'Sasha' fait le bonheur du Tchèque Thomas Berdych, engagé cette semaine, à l'Open Sud de Montpellier, et qui hérite d'une wild-card pour intégrer le tableau principal à Rotterdam.

Unfortunately, today Alexander Zverev withdrew from the 46th ABN AMRO World Tennis Tournament due to an ankle injury #abnamrowtt #rotterdamahoy #atptour pic.twitter.com/rB51DhiXoW