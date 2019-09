Zhuhai: Murray prend sa revanche sur Sandgren

De retour sur le circuit ATP pour la première fois depuis le 20 août dernier et une défaite face à Tennys Sandgren (69e joueur mondial) au premier tour du tournoi de Winston Salem, Andy Murray (413e) retrouvait le joueur américain, et le triple vainqueur en Grand Chelem a pris sa revanche ce mardi, lors du premier tour du tournoi de Zhuhai en Chine.

Murray, contraint après le gain du premier set de disputer et de perdre un jeu décisif, a finalement réussi à s'imposer en 3 sets (6-3, 6-7, [6], 6-1). Le Britannique signe là sa première victoire sur le circuit depuis le 1er janvier, soit 267 jours de disette et son premier succès en simple depuis son opération de la hanche.

Une victoire en 2h40 minutes qui lui ouvre les portes des huitièmes de finale, où il affrontera Alex De Minaur.

First singles win in 267 days

First singles win since hip surgery



☺️ @andy_murray @ZhuhaiChampions pic.twitter.com/0L4c93zbYD