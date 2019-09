Zhuhai: Murray ne prend pas son quart

Malgré 24 heures de repos après sa victoire en 2h40 face à Tennys Sandgren mardi, Andy Murray n'a pas su enchaîner jeudi, au tournoi de Zhuhai, où le Britannique finit par s'incliner contre Alex De Minaur en 3 sets (4-6, 6-2, 6-4).

2 hours and 43 minutes later...@alexdeminaur outlasts Murray following a brutal contest of heavy hitting to reach the last eight in Zhuhai! @ZhuhaiChampions pic.twitter.com/6AJPG4h7yJ