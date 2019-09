Zhuhai: Mannarino dans le dernier carré

Contrairement à Gaël Monfils, battu un peu plus tôt par Albert Ramos-Vinolas, Adrian Mannarino s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi de Zhuhai.

Le Francilien a pris le meilleur en deux sets sur le Bosnien Damir Dzumhur (6-1, 6-4).

Mannarino affrontera donc samedi Ramos-Vinolas pour un duel de gaucher. C'est sa deuxième demi-finale de la saison après 's-Hertogenbosch, où il avait décroché le premier titre de sa carrière.

Bossed it @AdrianMannarino playing lights out tennis in Zhuhai! pic.twitter.com/NTn1Zhlxqd