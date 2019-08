Winston-Salem: Paire stoppé par la pluie

Après s'être plaint des conditions humides en Caroline du Nord, Benoît Paire a été interrompu par la pluie jeudi soir alors qu'il affrontait l'Espagnol Pablo Carreno-Busta en quarts de finale du tournoi de Winston-Salem.

Les deux hommes en étaient à 4-3 dans le premier set, après s'être échangé deux breaks chacun. La rencontre reprendra ce vendredi vers 18h, heure française.

Le vainqueur devra enchaîner avec une demi-finale contre John Millman ou Steve Johnson, qui sont encore plus mal lotis car leur match n'a même pas commencé.

Due to persisting rain and power outages, doubles will be moved to 11:00 am on Fri Aug 23.

Gates open at 10:30 AM.

We will honor tickets for sessions 10 & 11 for the 11:00 am session.



Status on the remaining singles matches in about an hour... pic.twitter.com/E3cUOHj9R0