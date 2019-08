C'est non sans mal que Benoît Paire a décroché ce vendredi sa qualification au tournoi de Winston Salem pour une 3e demi-finale sur le circuit en 2019 en disposant de l'Espagnol Pablo Carreno Busta, 64e joueur mondial (7-6 [5], 1-6, 6-3).

