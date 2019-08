Winston-Salem: Chardy abandonne

Jérémy Chardy s'arrête dès le deuxième tour du tournoi de Winston-Salem, aux Etats-Unis. Le Français a rapidement abandonné face à Frances Tiafoe alors qu'il était mené 2-4 dans le premier set.

Le Tricolore était visiblement touché au niveau du pied ou de la cheville gauche. Son adversaire américain défiera Filip Krajinovic lors des huitièmes de finale.

It was a short night for Frances #Tiafoe whose opponent Jeremy Chardy retired due to injury down 2-4 in the first set. @FTiafoe should be fresh for tomorrow.



He is the 3rd match on Court 2 facing Filip Krajinovic who is seeded at the #WSOpen.

