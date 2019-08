Winston-Salem: Anderson reporte encore son retour

Kevin Anderson reste prudent. Après Washington, Montréal et Cincinnati, le Sud-Africain préfère renoncer au tournoi de Winston-Salem (18 au 24 août), une des dernières compétitions préparatoires à l’US Open qui aura lieu dans la foulée.

"Désolé de ne pas venir la semaine prochaine à Winston-Salem mais j’ai besoin de prendre plus de temps pour guérir de ma blessure. Merci au tournoi pour l’invitation et pour son soutien", a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Le finaliste à Wimbledon en 2018 et lors du Grand Chelem américain en 2017 est embêté par son genou droit, ce qui l’a fait retomber au 14e rang mondial au classement ATP. En début de saison, c’était une blessure au coude qui l’avait forcé à plusieurs forfaits, entre le Masters 1000 de Miami en mars et le tournoi du Queen's en juin.

I’m sorry to not be coming next week to @WSOpen but I need to give my injury a little more time to recover. Thanks to the tournament for the wildcard and your support