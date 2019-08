Washington: Tsitsipas et Kyrgios en quarts

Pas de souci pour les têtes d'affiche au tournoi de Washington. Tête de série n°1 de l'épreuve, Stefanos Tsitsipas s'est défait de l'Australien Jordan Thompson (6-3, 7-6 [4]) pour rallier les quarts de finale où il retrouvera le Français Benoît Paire.

Daniil Medvedev a de son côté écarté l'Américain Frances Tiafoe (6-2, 7-5) tandis que Nick Kyrgios poursuit sa route, après sa victoire sur le Japonais Yoshihito Nishioka (6-2, 7-5).

Faking the underarm serve?



Expect the unexpected with @NickKyrgios!



: @TennisTV | #CO19 pic.twitter.com/DnRIYeAHTw