Washington: Paire baisse les armes contre Tsitsipas

La logique a été respectée lors de cette affiche des quarts de finale du tournoi de Washington entre Benoît Paire et Stefanos Tsitsipas, la tête de série n°1, qui rejoint le dernier carré en 2 manches (7-5, 6-0) et 1h14 de jeu : le Grec s'est montré le plus solide dans les moments importants en enchaînant tout d'abord 8 points consécutifs à 5 jeux partout dans la première manche pour prendre les devants au score. Puis lorsqu'il a servi à 2-0, 40-40 dans le second set, et... qu'un de ses lacets a cassé. Contraint de changer de chaussure, l'interruption qu'il a alors occasionné va suffire à irriter Paire. Le Français va dès lors baisser les armes et concédé 15 des 20 derniers points.

Tsitsipas, qui n'a toujours pas perdu le moindre set cette semaine, accède ainsi à une 7e demi-finale cette saison sur le circuit ; elle promet déjà face à Nick Kyrgios, vainqueur dans le même temps du lucky-loser slovaque Norbert Gombos (6-3, 6-3).