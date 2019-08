Washington : Kyrgios domine Medvedev en finale

Nick Kyrgios a remporté dimanche son deuxième tournoi ATP 500 de l'année, en triomphant à Washington, après son succès à Acapulco début mars. Tombeur en demies de la tête de série n°1 du tournoi, Stefanos Tsitsipas, l'Australien s'est imposé en finale aux dépens du Russe Daniil Medvedev, dans un match sans balle de break (7-6 [6], 7-6 [4]).

Kyrgios remonte ainsi à la 27e place mondiale ce lundi, ce qui devrait lui permettre d'être tête de série lors du prochain US Open.

Are you not entertained?! @nickkyrgios is the 2019 @citiopen champion pic.twitter.com/e5CSWNaTdJ