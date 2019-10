Vienne: Thiem renverse Schwartzman en finale    

Malmené à domicile par Diego Schwartzman, Dominic Thiem a renversé l’Argentin ce dimanche pour s’adjuger le tournoi de Vienne.

L’Autrichien, double finaliste malheureux des Internationaux de France, s’est imposé en trois manches et près de 2h30 (3-6, 6-4, 6-3).

Il remporte là son cinquième titre de la saison, après ses victoires à Indian Wells, Barcelone, Kitzbühel et Pékin. Le 16e de sa carrière à l’échelle ATP.

WHAT a wonderful moment in Vienna.



The match point for @ThiemDomi who has secured his first title at the @ErsteBankOpen



:@TennisTV pic.twitter.com/frvPvvCXDd