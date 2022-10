Vienne : Thiem est en feu

Quand Dominic Thiem, au sortir de sa finale perdue au tournoi Challenger de Rennes contre le Français Ugo Humbert avait annoncé sa volonté de terminer l'année dans le Top 100, beaucoup avaient crié au fou. Plus d'un mois plus tard, l'Autrichien est pourtant peut-être en passe de réussir son pari. Dans le meilleur des mondes, il peut même rêver de réaliser une remontée magistrale au classement, même si pour cela, il devra aller au bout à Vienne. L'ancien numéro 3 mondial n'en est pas encore là. En revanche, encore une victoire et il retrouvera en effet cette place parmi les cent premiers mondiaux qu'il s'était fixé comme objectif d'ici la fin de la saison. Une chose est sûre pour le moment : Thiem joue beaucoup mieux actuellement qu'une grande majorité des joueurs qui le précèdent dans le classement. Le tennis qu'il pratique depuis près d'un mois n'a d'ailleurs pas grand chose à envier à celui des meilleurs joueurs du circuit ni même au meilleur tennis de l'Autrichien, tout près de retrouver son meilleur niveau si tant est que ce ne soit pas déjà fait. Demandez à Tommy Paul ce qu'il en pense.

Thiem, vers une troisième demi-finale en trois semaines ?

Lundi, sur les terres de celui qui a atteint le dernier carré des deux derniers tournois qu'il a disputés (Gijon et Anvers), l'Américain s'est fait renverser (2-6, 7-6, 7-6) par celui qui flirtait encore avec la 200eme place mondiale en mai dernier après une nouvelle longue période d'indisponibilité (neuf mois sans jouer). Comme Hurkacz, lui aussi broyé par la "Thiem-machine", quatre jours plus tôt à Anvers, le numéro 30 au classement a bien bénéficié de balles de matchs (deux, contre trois en Belgique pour le Polonais) dans le jeu décisif du dernier set. Mais devant son public dans ce tournoi qui fait naturellement partie de ses préférés, Thiem n'a jamais perdu ce point qui l'aurait empêché de rêver à une troisième demi-finale en trois semaines. Auparavant, se profile peut-être pour le vainqueur de l'US Open 2020 un choc dès le prochain match contre Daniil Medvedev, ex-numéro 1 mondial aujourd'hui 4eme qui sera opposé mercredi à Nikoloz Basilashvili. Le Russe aurait probablement fait peur à Thiem il y a encore quelques mois. Ce n'est plus le cas.