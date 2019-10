Vienne: Blessé, Auger-Aliassime renonce

Censé entrer en lice ce mercredi, au tournoi de Vienne, à l'occasion d'un choc plutôt alléchant face au Russe Andrey Rublev, vainqueur à Moscou le week-end dernier, Félix Auger-Aliassime a dû renoncer à sa participation.

Le jeune Canadien a informé via son compte Twitter s'être blessé à la cheville gauche mardi, à l'entraînement, et par voie de conséquence ne pas être en mesure de s'aligner dans la capitale autrichienne.

C'est le lucky-loser kazakh Alexander Bublik qui a suppléé Auger-Aliassime au pied levé dans ce tableau principal.

Sadly I won’t be able to play my first round match at the @ErsteBankOpen today. I unfortunately hurt my left ankle at practice yesterday. Will keep you updated on how my recovery is going. Thanks everyone for your continuous support Danke Wien See you next time ✌