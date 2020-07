UTS : Tsitsipas renverse et élimine Moutet

July 5, 2020 18:40 Comme contre Berrettini samedi, Stéfanos Tsitsipas s'est montré renversant pour dominer Corentin Moutet (3-2) ce dimanche, lors de la 8eme journée de l'Ultimate Tennis Showdown. D'ores et déjà qualifié pour le Final Four, « The Greek God » est désormais assuré de finir dans les deux premiers, alors