UTS : Tsitsipas en patron

THRILLER: 14-13.

Find out who won the second quarter 👇



Hint: 🔨#UTShowdown pic.twitter.com/AGYOzFIG9b



— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 4, 2020

Tensions, shows et nouveau comeback



The Stefanos Show is on...

... on Greek time, that is 🇬🇷#UTShowdown | @StefTsitsipas pic.twitter.com/WAs0EkWPjH



— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 4, 2020

ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN 2020

Du 14 juin au 12 juillet à Sophia-Antipolis (première édition)

2- Richard Gasquet (FRA) : 5 victoires, 2 défaites, 18 sets gagnés, 12 sets perdus

Le sol a tremblé à Nice. Le duel au sommet, tant attendu, entre deux des plus gros cogneurs du circuit, a bien eu lieu. Déjà solide leader du classement, avec cinq victoires en six matchs, Stefanos Tsitsipas a prouvé qu'il était bien le patron de cet Ultimate Showdown Tennis. Malgré un début de match canon de Matteo Berrettini, le jeune prodige grec a su trouver les ressources nécessaires pour réaliser un nouveau comeback et finalement s'imposer lors de la mort subite (11-16, 13-14, 14-13, 13-10, 2-0).Et pourtant le match avait mal débuté. Malmené par la puissance de frappe de l'Italien au fond de court, "The Greek God" a connu toutes les peines du monde pour retourner correctement les coups de massue du huitième joueur au classement ATP. Trop tendre et trop imprécis, Tsitsipas perd logiquement le premier quart-temps sèchement, 16-11. Plus incisif et plus tranchant dans ses coups, le Grec fait la course en tête tout le long du deuxième set. Mais une nouvelle fois, "The Hammer" fait parler la poudre et s'adjuge la deuxième manche sur le gong.Après un échange assez tendu avec son père, et entraîneur, lors de l'instant coaching, Stefanos Tsitsipas réussit un premier retournement de situation. Mené 11-9 dans la troisième manche, "The Greek God" enchaîne plusieurs coups gagnants pour finalement s'imposer 14-13 et pousser l'Italien dans une quatrième manche décisive. Certainement soulagé, le prodige grec en profite pour faire le show, torse nu, lors de l'interview de fin de set.Toujours en tête lors du quatrième quart-temps, le Grec va pousser le gladiateur italien dans une mort subite, dont lui seul connaît la recette pour s'imposer. Un exercice où le "Greek God" est injouable et qui lui permet de remporter une sixième victoire lors de ce tournoi UTS. Désormais bien loin en tête du classement et assuré de disputer les demi-finales, Tsitsipas va se présenter, sans pression, devant Corentin Moutet, dimanche. Pas forcément une bonne nouvelle pour le jeune Français.7- Corentin Moutet * : 2 victoires, 3 défaites, 11 sets gagnés, 9 sets perdus8- Elliot Benchetrit (FRA) : 2 victoires, 2 défaites, 5 sets gagnés, 8 sets perdus9- Benoît Paire (FRA) : 2 victoires, 5 défaites, 10 sets gagnés, 18 sets perdus10- Dustin Brown (ALL) : 1 victoire, 5 défaites, 6 sets gagnés, 18 sets perdus* Remplace Lucas Pouille, blessé après ses deux premiers matchs>>> Chaque joueur dispute neuf matchs. Les deux premiers du classement se qualifient directement pour les demi-finales, les joueurs classés de la troisième à la sixième place disputent un barrage.