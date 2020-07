UTS : Trois membres du Top 10, un Français... Tout ce qu'il faut savoir sur le Final 4

Matteo Berrettini contre Richard Gasquet (17h15)

Stefanos Tsitsipas contre David Goffin (18h30)

TENNIS / UTS (Final 4)

Dimanche 12 juillet 2020

Gasquet

Goffin

Alors qu'il n'a pas disputé son dernier match contre Corentin Moutet, Matteo Berrettini était assuré de terminer troisième, à la Mouratoglou Tennis Academy. De son côté et contrairement aux trois autres demi-finalistes, le Français Richard Gasquet est le seul à ne pas faire partie du Top 10 mondial.En effet, lors de la troisième semaine de cet UTS, Matteo Berrettini n'avait alors laissé aucune chance au Tricolore, qui occupait pourtant la place de leader du classement (13-12, 21-11, 12-11, 16-14). Reste désormais à savoir si le Romain utilisera encore sa puissance pour venir à bout de ce même adversaire. Quoi qu'il arrive, Richard Gasquet a ses propres armes pour tenter de déstabiliser le 8eme joueur mondial, et pourra notamment s'appuyer sur son fameux revers.Avec huit victoires pour une seule petite défaite, contre Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, 6eme joueur mondial, aborde ce Final 4 et ces demi-finales de la façon la plus sereine possible. Face à lui, David Goffin, 10eme joueur mondial, qui a terminé à la quatrième place finale du tour principal. Les deux hommes ne se quittent décidément plus, eux qui se sont déjà rencontrés ce samedi, pour mettre un point final à ce tour principal. Un duel largement remporté par le mieux classé des deux (4-0).Le Grec semble ainsi avoir un avantage d'ordre psychologique sur son adversaire du jour. D'autant plus qu'il a remporté pas moins de cinq de ses matchs à l'issue de la mort subite, dont quatre après avoir cédé les deux premiers quarts-temps.Dans la soirée, à partir de 22h00, les gagnants de ces demi-finales se retrouveront donc en finale, pour en découdre et tenter de remporter le titre.Berrettini -Tsitsipas -