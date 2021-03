UTS : Rendez-vous sur terre battue en avril pour lancer la saison 2

First UTS on clay.

Tsitsipas et Monfils au menu

L’Ultimate Tennis Showdown va bien connaître une saison 2. Organisée à la Mouratoglou Academy, installée près de Nice, mais également à Anvers tout au long de l’année 2020 à l’occasion de trois événements, la première saison avait vu Matteo Berrettini, Alexander Zverev, Alex de Minaur et Anastasia Pavluychenkova se partager les honneurs. Mais, pour l’UTS 4, la donne va changer. En effet, alors que la surface dure avait été privilégiée pour la première saison, c’est la terre battue qui va s’inviter à la fête pour le tournoi programmé du 5 au 7 avril, dans la foulée du premier Masters 1000 de la saison à Miami, sur les courts de la Mouratoglou Academy. Huit joueurs, répartis dans deux groupes de quatre, s’affronteront lors des deux premières journées avec un « Final Four » qui se déroulera le dernier jour de compétition. De plus, l’ensemble des rencontres se déroulera en soirée.Sur les huit candidats au titre lors de l’UTS 4, cinq noms ont déjà été révélés par les organisateurs. Finaliste de l’UTS 1, Stefanos Tsitsipas ne compte pas laisser passer l’occasion une deuxième fois. Mais il devra faire face à Gaël Monfils, Fabio Fognini, Alexander Bublik et Corentin Moutet. Les trois autres participants seront confirmés ultérieurement. « 2020 nous a prouvé que le concept révolutionnaire qu’est l’UTS avait désormais sa place parmi les grandes compétitions de tennis, a déclaré Patrick Mouratoglou dans un communiqué. Nous avons su attirer un nouveau public, plus jeune, créer des souvenirs incroyables et avons vécu de vives émotions, de l'excitation au stress, du suspense à la joie. Revenir avec une deuxième saison de l’UTS était une évidence pour 2021. Nous réservons beaucoup de surprises à tous nos spectateurs et sommes impatients de continuer à faire vivre l’UTS. » A noter qu’une ligue secondaire, baptisée « Contenders’ League », avec huit joueurs en devenir, sera également organisée avec une compétition finale à l’issue de la saison qui fusionnera les deux ligues.