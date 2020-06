UTS : Pouille jette déjà l'éponge

Deux matchs et puis s’en va… Blessé, Lucas Pouille n’ira pas plus loin dans cette première édition de l’Ultimate Tennis Showdown, organisé par Patrick Mouratoglou à Sophia-Antipolis pendant cinq week-ends. Le Français de 26 ans (58eme mondial), dont la nature de la blessure n’a pas été dévoilée, s’était incliné à la mort subite dimanche contre Feliciano Lopez et lundi (la journée de samedi avait été reportée à cause de la pluie) contre Elliot Benchetrit.

Blessé au coude d’octobre à février, il n’avait eu le temps que de disputer un match cette saison, au Challenger d’Indian Wells, avant qu’elle ne soit interrompue par la pandémie de coronavirus. Lucas Pouille sera remplacé dès samedi à l’UTS par son compatriote Corentin Moutet (21 ans, 75eme), qui a disputé sa première finale ATP cette saison, à Doha, et a profité du confinement pour se mettre au rap. Il fera ses débuts à l’UTS contre Benoit Paire.



ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN 2020

Du 14 juin au 12 juillet à Sophia-Antipolis (première édition)

1- Stefanos Tsitsipas (GRE) : 2 victoires, 0 défaite, 3 sets gagnés en moyenne, 69 points gagnés en moyenne

2- Matteo Berrettini (ITA) : 2 victoires, 0 défaite, 3 sets gagnés en moyenne, 61,5 points gagnés en moyenne

3- Alexey Popyrin (AUS) : 2 victoires, 0 défaite, 3 sets gagnés en moyenne, 53,5 points gagnés en moyenne

4- Benoit Paire (FRA) : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagné en moyenne, 53,5 points gagnés en moyenne

5- Richard Gasquet (FRA) : 1 victoire, 1 défaite, 2,5 sets gagnés en moyenne, 53 points gagnés en moyenne

6- Feliciano Lopez (ESP) : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés en moyenne, 52,5 points gagnés en moyenne

7- Dominic Thiem (AUT)* : 0 victoire, 0 défaite, 0 set gagné en moyenne, 0 point gagné en moyenne

8- Corentin Moutet ** : 0 victoire, 0 défaite, 0 set gagné en moyenne, 0 point gagné en moyenne

9- Dustin Brown (ALL) : 0 victoire, 2 défaites, 1 set gagné en moyenne, 50 points gagnés en moyenne

10- David Goffin (BEL) : 0 victoire, 2 défaites, 1,5 set gagné en moyenne, 46 points gagnés en moyenne



* Absent lors du premier week-end et remplacé par Elliot Benchetrit

** Remplace Lucas Pouille, blessé après ses deux premiers matchs



Samedi 20 juin

A partir de 16h00 :

Lopez - Berrettini

Thiem - Gasquet

Moutet - Paire

A partir de 21h00 :

Brown - Tsitsipas

Popyrin - Goffin



Dimanche 21 juin

A partir de 16h00 :

Brown - Gasquet

Lopez - Goffin

Popyrin - Moutet

A partir de 21h00 :

Thiem - Tsitsipas

Paire - Berrettini