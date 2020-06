UTS : Pouille et Benchetrit battus

Pouille came back from two sets down to push Lopez to a sudden-seath. But the Spaniard prevailed, in a confusing finish. Watch all highlights of the match here 👇 pic.twitter.com/7asvbqq8Yi

ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN 2020

Du 14 juin au 12 juillet à Sophia-Antipolis (première édition)

Elliot Benchetrit (FRA)*

Richard Gasquet (FRA)

Benoit Paire (FRA)

Lucas Pouille (FRA)

Dimanche 14 juin

A partir de 16h00 :



Pouille (17-13, 13-12, 9-13, 11-12, 2-0)



A partir de 21h00 :



Gasquet

Paire

Lundi 15 juin

A partir de 16h00 :

Pouille

Benchetrit

Paire

A partir de 21h00 :

Gasquet

Alors que l’Ultimate Tennis Showdown, la nouvelle compétition lancée par Patrick Mouratoglou, devait démarrer samedi, son coup d’envoi a finalement été repoussé à dimanche en raison de la pluie qui s’est abattue sur la Côte d'Azur. Un tournoi au format inédit, où les matchs ne se jouent pas en sets mais en quatre quarts-temps de dix minutes. Pour ajouter un peu plus de piment, chaque joueur, qui est affublé d’un surnom, peut faire appel à son entraîneur et dispose de cartes qu’il doit utiliser à bon escient, pour avoir la possibilité de servir quatre fois de suite, d’avoir un coup gagnant qui compte triple ou encore d’enlever un service à son adversaire."Je dois être meilleur sur l’utilisation des cartes", a d’ailleurs reconnu Lucas Pouille à l’issue de sa défaite contre Feliciano Lopez (17-13, 13-12, 9-13, 11-12, 2-0). Un match joué à la mort subite entre le « Torero » et le « French Flair », et qui s’est terminé de manière un peu confuse, puisque ce sont les deux hommes qui ont dû confirmer à l’arbitre que le match était bien terminé… Autre Français engagé dans cette première journée de l’UTS, Elliott Benchetrit, alias « The Underdog », remplaçant d’un Dominic Thiem engagé dans l’Adria Cup de Novak Djokovic, a également connu la défaite. Opposé à l’Australien Alexei Popyrin, le Tricolore s’incline trois quart-temps à un (13-9, 9-13, 15-12, 14-12).Le deuxième match s’est lui révélé particulièrement spectaculaire entre Matteo Berrettini et Dustin Brown (14-10, 12-13, 22-5, 13-12). L’Italien, surnommé « The Hammer », a fait parler sa puissance contre l’Allemand, alias « The Artist », qui a utilisé sa carte pour enlever un service à son adversaire dès le début du match. "Je sais qu’il a un gros service donc j’avais décidé de le priver de première balle dès le début du match", a expliqué Brown. Cette première édition de l’UTS se poursuit avec deux nouveaux Français à l’affiche : Richard Gasquet face à David Goffin puis Benoît Paire contre Stefanos Tsitsipas.Matteo Berrettini (ITA)Dustin Brown (ALL)David Goffin (BEL)Feliciano Lopez (ESP)Alexey Popyrin (AUS)Dominic Thiem (AUT)Stefanos Tsitsipas (GRE)* Benchetrit remplacera Thiem, qui va disputer l’Adria Tour, le premier week-end.>>> Chaque joueur affronte les neuf autres. Les deux premiers seront directement qualifiés pour les demi-finales et les quatre suivants pour les quarts de finale.>>> Les matchs ne se jouent pas en sets mais en quatre quarts-temps de dix minutes (plus un en cas d’égalité), où les joueurs serviront deux fois d’affilée. Le joueur comptant le plus de points à la fin de chaque quart-temps remporte le quart-temps.>>> Chaque joueur dispose de deux cartes par match et pourra en utiliser une par quart-temps. Ces cartes permettent d’avoir des avantages : un coup gagnant compte triple, possibilité de servir quatre fois de suite, l’adversaire doit gagner le point en trois coups maximum, l’adversaire a un seul service au lieu de deux ou l’adversaire perd son second service.- Benchetrit (13-9, 9-13, 15-12, 14-12).- Brown (14-10, 12-13, 22-5, 13-12)- Goffinpuis Tsitsipas -puis Brown-puis Goffin - BerrettiniLopez - Popyrinpuis Tsitsipas -