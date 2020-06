Nickname change needed.

ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN 2020

Du 14 juin au 12 juillet à Sophia-Antipolis (première édition)



3- Richard Gasquet (FRA) : 1 victoire, 0 défaite, 3 sets gagnés en moyenne, 49 points gagnés en moyenne

5- Benoit Paire (FRA) : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagné en moyenne, 53,5 points gagnés en moyenne

6- Stefanos Tsitsipas (GRE) : 1 victoire, 0 défaite, 3 sets gagnés en moyenne, 74 points gagnés en moyenne

7- Lucas Pouille (FRA) : 0 victoire, 2 défaites, 2 sets gagnés en moyenne, 50 points gagnés en moyenne

8- David Goffin (BEL) : 0 victoire, 2 défaites, 1,5 set gagné en moyenne, 46 points gagnés en moyenne

Dimanche 14 juin



Pouille : 3-2 (17-13, 13-12, 9-13, 11-12, 2-0)



Gasquet

Paire : 3-1 (24-4, 22-6, 13-14, 15-9)

Lundi 15 juin



Benchetrit

Pouille

A partir de 21h00 :

Gasquet

Encore une défaite à la « mort subite » pour Lucas Pouille ! Comme dimanche, où il avait été battu en cinq manches par Feliciano Lopez lors de la première journée de l’Ultimate Tennis Showdown à Sophia-Antipolis près de Nice, le 58eme joueur mondial a de nouveau subi une défaite sur le score de 3-2 ce lundi, lors d’un match qui aurait dû se dérouler samedi mais a été reporté en raison de la pluie. Cette fois, Pouille s’est incliné contre son compatriote Elliot Benchetrit (207eme), le joueur qui remplace Dominic Thiem lors des deux premières journées de l’UTS.Rendez-vous samedi prochain pour Pouille, alors que Benchetrit laissera sa place à Thiem.En revanche,. Battu la veille par Stefanos Tsitsipas, en explosant d'entrée dans les deux premières manches - perdues 24-4 puis 22-6 -, le fantasque Français n'avait pas démarré de la meilleure des manières. Le « Rebelle » a donc battu l'« Artiste », qui a notamment eu cette réponse durant le match lorsque les commentateurs lui ont dit que Paire trouvait son jeu « étrange » : « Venant de lui, c'est très drôle. » Matteo Berrettini est lui le premier à deux victoires, après son succès face à David Goffin (13-12, 20-8, 18-9, 11-12).9- Dustin Brown (ALL) : 0 victoire, 2 défaites, 1 set gagné en moyenne, 50 points gagnés en moyenne10- Dominic Thiem (AUT): 0 victoire, 0 défaite, 0 set gagné en moyenne, 0 points gagnés en moyenneAbsent lors du premier week-end et remplacé par Elliot Benchetrit>>> Chaque joueur affronte les neuf autres. Les deux premiers seront directement qualifiés pour les demi-finales et les quatre suivants pour les quarts de finale.>>> Les matchs ne se jouent pas en sets mais en quatre quarts-temps de dix minutes (et un cinquième en cas d'égalité, où le premier joueur à avoir deux points de plus que l'autre a gagné), où les joueurs serviront deux fois d’affilée. Le joueur comptant le plus de points à la fin de chaque quart-temps remporte le quart-temps.>>> Chaque joueur dispose de deux cartes par match et pourra en utiliser une par quart-temps. Ces cartes permettent d’avoir des avantages : un coup gagnant compte triple, possibilité de servir quatre fois de suite, l’adversaire doit gagner le point en trois coups maximum, l’adversaire a un seul service au lieu de deux ou l’adversaire perd son second service.bat Benchetrit : 3-1 (13-9, 9-13, 15-12, 14-12)bat Brown : 3-1 (14-10, 12-13, 22-5, 13-12)batbat Goffin : 3-2 (13-11, 12-14, 12-11, 10-15, 2-0)batbat: 3-2 (16-11, 11-14, 12-14, 15-10, 3-1)bat Brown : 3-1 (18-19, 17-14, 18-15, 21-12)bat Goffin : 3-1 (13-12, 20-8, 18-9, 11-12)Lopez - Popyrinpuis Tsitsipas -