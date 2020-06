When you can't go around The Tornado, go over it 🌪️⬆️@benoitpaire hits a perfect lob against @moutet99 in the fourth quarter.#UTShowdown pic.twitter.com/XxltPcInJQ

Goffin écrase Popyrin, Ttitsipas poursuit son sans-faute

ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN 2020

Du 14 juin au 12 juillet à Sophia-Antipolis (première édition)

3- Benoit Paire (FRA) : 2 victoire, 1 défaite, 7 sets gagnés, 5 sets perdus, -26 de différence de points



5- Richard Gasquet (FRA) : 1 victoire, 1 défaite, 5 sets gagnés, 5 sets perdus, -9 de différence de points

sets gagnés, 5 sets perdus, -1 de différence de points

sets gagnés, 6 sets perdus, +14 de différence de points

9- Corentin Moutet ** : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 3 sets perdus, -1 de différence de points

sets gagnés, 9 sets perdus

-48 de différence de points

Samedi 20 juin

Paire

Moutet



Goffin bat Popyrin : 4-0 (20-9, 21-6, 13-11, 15-10)

Tsitsipas bat Brown : 3-1 (12-14, 18-13, 16-11, 15-10)

Gasquet

Dimanche 21 juin

Moutet



Paire

Gasquet

C'est parti pour le deuxième week-end de l'Ultimate Tennis Showdown, le tournoi aux règles bien particulières organisé par Patrick Mouratoglou dans son Académie à Sophia-Antipolis près de Nice. La journée de samedi a débuté avec un choc franco-français entre Benoit Paire (22eme) et Corentin Moutet (75eme), le remplaçant de Lucas Pouille, blessé à l'épaule. Et c'est le joueur le mieux classé qui s'est imposé trois manches à une. Largement dominé dans la première par le jeune Moutet, auteur de quelques coups entre les jambes, Paire a égalisé dans la deuxième puis a remporté la troisième 15-14 après avoir été mené 14-10. Il s'est ensuite imposé 15-13 dans la quatrième, évitant ainsi la "mort subite". Il s'agit de la deuxième victoire de Paire dans la compétition. Prochain match : contre Matteo Berrettini dimanche.Dans la foulée, David Goffin, qui avait perdu ses deux premiers matchs le week-end dernier, est devenu le premier joueur à s'imposer 4-0 lors de cette première édition de l'UTS. Le Belge (10eme) n'a fait qu'une bouchée de l'Australien Alexei Popyrin (103eme), s'imposant avec 33 points d'avance, ce qui lui permet de se replacer au classement. Le dernier match de la session de jour a vu Stefanos Tsitsipas décrocher sa troisième victoire en trois matchs à l'UTS, face à celui qui est toujours à la recherche de son premier succès, Dustin Brown.Il prend donc la tête du classement général.7- David Goffin (BEL) : 1 victoire, 2 défaites, 68- Dominic Thiem (AUT)* : 0 victoire, 0 défaite, 0 set gagné, 0 set perdu, 0 de différence de points10- Dustin Brown (ALL) : 0 victoire, 3 défaites, 3* Absent lors du premier week-end et remplacé par Elliot Benchetrit** Remplace Lucas Pouille, blessé après ses deux premiers matchsbat: 3-1 (11-17, 17-12, 15-14, 15-13)Lopez - BerrettiniThiem -Popyrin -- BerrettiniBrown -Lopez - GoffinThiem - Tsitsipas