UTS : Paire a encore fait le show

Paire pensait avoir gagné le point et le premier set



There really is just one @benoitpaire 🤣

He's rebellious and we're loving it.#UTShowdown pic.twitter.com/wfZRBkX4nU



— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 5, 2020



What he intends to do to "The Wall" 👇

The @benoitpaire entertainment started before he event got on the court tonight 😂#UTShowdown pic.twitter.com/2QEyYX7p7u



— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 5, 2020

Paire enrage après une balle facile rendue à Goffin



"David [Goffin] is better than me. He's small, but he runs everywhere. I played him in Madrid this year on the PlayStation: I lost 6-0 and I won four points. He put speed 99, serve 1 and that's it."

This is officially the @benoitpaire one-man-show... 😅#UTShowdown pic.twitter.com/ZVcIZkoTCK



— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 5, 2020



"Des mecs débiles j'en ai vus dans ma vie, mais des comme moi j'en connais pas." Encore du grand @benoitpaire dans le texte. The Rebel offre un trois-points et le quart-temps à @David__Goffin. Pour le plus grand bonheur du Belge. @UTShowdown pic.twitter.com/IWJhlNHdn9

— Tennis_MajorsFR (@tennismajorsfr) July 5, 2020

Alors que le circuit du tennis professionnel est en pause et devrait retrouver une activité en août avec notamment la saison sur dur et l’US Open, l’Ultimate Tennis Showdown permet de voir la petite balle jaune en action. Compétition non officielle organisée par Patrick Mouratoglou, elle oppose des figures du tennis mondial depuis plusieurs semaines à travers un format particulier et original. Des qualificatifs qui conviennent aussi à Benoit Paire qui s’illustre, dans tous les sens du terme.Sur les courts de Sophia-Antipolis, le Français fait parler de lui régulièrement depuis le début de l’épreuve. Le 22eme joueur au classement ATP a disputé un nouveau match dans un climat débridé, dimanche soir contre David Goffin. Il faut dire que Paire était éliminé et hors course pour le Final Four depuis samedi et sa défaite devant Elliot Benchetrit (2-3 à la mort subite). Alors, le Français a alterné les frasques et quelques jolis coups contre le Belge.Avant le match, Benoit Paire, surnommé « The Rebel » dans l’UTS, s’est préparé tel un boxeur. Avec ses poings, il a ainsi lancé des frappes sur les bâches comme s’il allait ensuite pénétrer sur un ring. Mais c’est bien sur un court de tennis qu’il a effectué son apparition… en dansant et en se tortillant au son de la musique distribuée, sac accroché à l’épaule. Facétieux, le supporter de l’Olympique de Marseille, qui avait dragué samedi en plein match une journaliste qui interroge les joueurs entre chaque quart-temps, s’est également fait remarquer durant le déroulement de la rencontre.Auteur d’une entame plutôt appliquée, Paire a remporté le premier quart-temps mais il s’est quand même emporté quand il pensait que celui-ci était terminé à 14-12 en sa faveur. Il restait 5 secondes à jouer et, nanti de deux points d’avance, il a laissé filer le service de Goffin, auteur, donc, d’un ace. Mais il restait encore 2 secondes, de quoi disputer un ultime point pouvant permettre au joueur belge de recoller. Paire s’est alors emporté et a invectivé l’arbitre, Monsieur Danchet, qui a dû expliquer à plusieurs reprises les règles au Français. Ce dernier s’est finalement calmé et a gagné le dernier échange sur un coup droit gagnant (15-13). « Quand je vois un mur, je le frappe toujours », a ensuite confié Paire avec le sourire aux commentateurs sur sa chaise, après avoir rigolé avec Goffin au changement de côté.Paire, qui a passé du temps à la plage et à manger des fruits de mer quand il ne joue pas dans le sud de la France, a baissé de pied par la suite et craqué physiquement. Alors que Goffin, mené 11-12, avait activé sa carte « Winners Count 3 » lui permettant de gagner 3 points sur un coup gagnant, il a effectué un service-volée et Paire lui a remis une balle aisée en l’air dans le troisième quart-temps. Goffin ne s’est alors pas gêné pour délivrer une volée haute de revers imparable et passer sur le fil devant le Français, décidément incorrigible.« Quand il m’a envoyé cette balle aussi facile, au début, je n’y ai pas cru », a souligné Goffin, numéro 10 mondial, après le match. Paire a regretté son geste. « Quel con ! Des mecs débiles, j’en ai vus dans ma vie, mais des comme moi, j’en connais pas ! », a lâché le joueur tricolore. Goffin a bien rigolé sur le court et a trouvé assez de lucidité néanmoins pour s’imposer et se qualifier pour les demi-finales de l’UTS.