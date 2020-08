UTS : Malgré la qualification, Moutet s'en prend à l'arbitre

HOT WHEELS 🏎



L'UTS2 n'est qu'une exhibition mais les joueurs prennent ce tournoi organisé à la Mouratoglou Tennis Academy au sérieux. Corentin Moutet fait partie de ces joueurs qui sont présents sur la Côte d'Azur pour la gagne.Dans une meilleure forme, il a rapidement pris les devants.Le natif de Neuilly-sur-Seine a remporté les deux premiers quarts-temps (18-15, 18-11) et se dirigeait vers la victoire dont il avait besoin pour espérer une qualification pour les demi-finales. Ce succès est finalement arrivé plus tôt que prévu.Ce score lui a permis de terminer en tête de la poule B quand Verdasco a eu besoin de la mort subite pour vaincre Brown un peu plus tard dans la soirée. Mais ça n'a pas été suffisant pour calmer les ardeurs de Moutet.Alors que Paire tentait de récupérer d'un coup de chaud subi sous le soleil méditerranéen, le vainqueur du match est allé dire ses quatre vérités à l'arbitre. "Là tu te ridiculises, il te marche dessus" a notamment dit le 75eme mondial à l'arbitre de chaise.Qu'importe, c'est bien Moutet qui participera au dernier carré de l'UTS2. Face à Alexander Zverev, l'adversité va monter d'un cran et le joueur français va pouvoir prouver qu'il participe bien à ce tournoi pour l'emporter.