UTS : le programme de ce dimanche

Groupe B : Corentin Moutet - Dustin Brown, 18 h 00

Groupe A : Grigor Dimitrov - Feliciano Lopez, 20 h 30



Richard Gasquet a dominé Grigor Dimitrov pour débuter l'UTS 2 ! Ace, volée, revers... Retrouvez cinq points marquants de sa démonstration #UltimateTennisShowdown pic.twitter.com/zlNiPrNsU2

— Tennis_MajorsFR (@tennismajorsfr) July 25, 2020

Groupe A : Richard Gasquet - Alexei Popyrin, 21 h 45

Groupe B : Benoît Paire - Fernando Verdasco, 23 h 00



Tweener winner 🌭@benoitpaire writing his own rules once again.#UTShowdown pic.twitter.com/vPUT1pB0li

— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 25, 2020

UTS2 (week-ends du 25-26 juillet et 1er-2 août)

Groupe A



Groupe B

1- Benoit Paire (FRA) : 1 victoire, 0 défaite, 3 sets gagnés, 1 set perdu



2- Corentin Moutet (FRA) : 1 victoire, 0 défaite, 3 sets gagnés, 2 sets perdus

Après sa défaite 3 sets à 1 contre Benoît Paire pour le compte de la première journée, Dustin Brown affronte un autre Français capable, comme lui, de "sorcelleries" imprévisibles : Corentin Moutet. Pour son entrée en lice, ce dernier s'est défait de Fernando Verdasco. En passant par la mort subite après être revenu de nulle part en fin de quatrième quart-temps, grâce, notamment, à un service à la cuillère suivi au filet pour valider sa carte "le coup gagnant compte triple". En cas de victoire, le Français condamnerait définitivement les chances de qualifications de l'Allemand. Lors de la première édition de l'UTS, "The Tornado" avait nettement dominé "The Artist", 4 manches à 0, au cours d'une rencontre où les deux hommes semblaient, par moments, avoir des baguettes magiques en guise de raquettes.Nouvelle tête de l'UTS, Grigor Dimitrov a connu une première journée aux allures de bizutage. Complètement dépassé par un Richard Gasquet en forme, le Bulgare a été écrasé 4 quarts-temps à 0. Pour conserver l'espoir de pouvoir terminer premier du groupe et décrocher la qualification pour les demi-finales, il doit impérativement battre Feliciano Lopez. Car le serveur-volleyeur espagnol a lui réussi ses débuts en s'imposant 3 rounds à 1 contre Alexei Popyrin. Sur le circuit ATP, "El Torero" n'a réussi à battre "Grigor" que sur gazon. Il est mené 4 victoires à 2 dans leur face-à-face. Mais, présent lors de l'UTS 1, il a l'avantage d'être habitué aux règles et au format de la compétition. De quoi pouvoir, peut-être, empêcher son adversaire de sortir la tête de l'eau.Déjà brillant tout au long de son parcours pendant l'UTS 1 - défaite en demi-finale, à la mort subite, contre Matteo Berretini le futur vainqueur - Richard Gasquet n'a pas perdu l'étincelle. Facile vainqueur de Grigor Dimitrov lors de la première journée, "The Virtuoso" part nettement favori face à Alexei Popyrin. Battu par Feliciano Lopez ce samedi, le jeune Australien a subi une cinquième défaite consécutive sur les courts de la Mouratoglou Tennis Academy. Dans ce duel, "The Sniper" se voit forcé de régler la mire. En cas de nouveau revers, il rendrait définitivement les armes dans la course au Final 4. Et la tâche s'annonce ardue. Trois semaines en arrière, Richard Gasquet avait éteint ses ambitions en le dominant 3 quarts temps à 1.Maître du spectacle et du buzz sur les réseaux sociaux au cours de la première édition de l'Ultimate Tennis Showdown, Benoît Paire veut cette fois allier le show à l'efficacité. Après un succès 3 sets à 1 face à Bustin Drown au cours duquel il s'est dit "très heureux de son jeu" et même "en confiance sur son coup droit (son point faible)", "The Rebel" occupe la première place du groupe B. Fernando Verdasco est lui 3e. Battu par Corentin Moutet après frôlé la victoire lors d'une fin de match à faire passer Alfred Hitchcock pour un vulgaire quidam du suspense, "El Fuego" n'a pas le choix. Il doit utiliser sa puissance. Faire fumer les balles pour empêcher son adversaire de respirer. En cas de défaite, l'Espagnol verrait déjà ses chances de qualification n'être plus qu'un tas de cendres.2 - Feliciano Lopez (ESP) : 1 victoire, 0 défaite, 3 sets gagnés, 1 set perdu3 - Alexei Popyrin (AUS) : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 3 sets perdus4 - Grigor Dimitrov (BUL) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 4 sets perdus3- Fernando Verdasco (ESP) : 0 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 3 sets perdus4- Dustin Brown (ALL) : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 3 sets perdus>>> Chaque joueur dispute trois matchs. Le vainqueur de chaque groupe se qualifie pour les demi-finales et rejoint ainsi Alexander Zverev et Felix-Auger-Aliassime, d'ores et déjà qualifiés pour le dernier carré.