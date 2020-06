UTS : Le 10eme joueur sera... Thiem

Le meilleur pour la fin. A deux jours du coup d'envoi de l'Ultimate Tennis Showdown (13 juin au 12 juillet), samedi à l'Académie de Patrick Mouratoglou à Sophia-Antipolis, seuls neuf des dix joueurs participant à cette ligue fermée à huis clos au format novateur était connus.

L'entraîneur français de Serena Williams, qui avait promis « une surprise », a levé le voile jeudi en fin de journée sur le nom du dixième engagé, et il s'agit de Dominic Thiem (26 ans). Classé au troisième rang mondial derrière Novak Djokovic et Rafael Nadal, qui ne disputeront pas ce mini-championnat, l'Autrichien complète ce casting de rêve et endosse du même coup le costume de favori.

Si le Grec Stefanos Tsitsipas (6eme), l'Italien Matteo Berrettini (8eme) et le Belge David Goffin (10eme), eux aussi en lice à Antibes, figurent comme Thiem dans le Top 10 mondial, ils sont toutefois moins bien classés dans la hiérarchie que l'ancien compagnon de Kristina Mladenovic. A noter cependant que l'Autrichien finaliste des deux dernières éditions de Roland-Garros manquera à l'appel lors de la 1ere journée de la compétition.

Thiem absent lors des deux premières journées

The Dream Thiem is finally complete…@ThiemDomi rounds off a stacked #UTShowdown field! pic.twitter.com/lvaD9w7yOD

Ce week-end, le troisième mondial dispute en effet déjà un tournoi exhibition, puisqu'il est déjà retenu à Belgrade, où il a répondu à l'invitation de Novak Djokovic à l'occasion de l'Adria Tour (épreuve à laquelle participe également Grigor Dimitrov). Thiem prendra l'UTS en marche le 20 juin prochain, date de la 3eme journée (chaque journée comporte cinq matchs).

Pour le remplacer lors des deux premières journées, le jeune joueur français Eliott Benchetrit jouera les intérimaires. Le Niçois sera opposé à l'un des autres Tricolores en lice : Lucas Pouille. Les quatre autres affiches de cette journée inaugurale opposeront David Goffin à Matteo Berrettini, Richard Gasquet à Stefanos Tsitsipas, Dustin Brown à Benoît Paire et Alexei Popyrin à Feliciano Lopez. A l'origine, c'est Felix Auger-Aliassime qui aurait dû affronter l'Australien et disputer le tournoi, mais le Canadien a dû déclarer forfait mercredi.