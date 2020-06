UTS : La première journée reportée à cause de la pluie

Faux départ pour l’Ultimate Tennis Showdown, le nouveau tournoi de tennis organisé par Patrick Mouratoglou et qui se disputera tous les week-ends jusqu’au 12 juillet dans son Académie à Sophia-Antipolis près de Nice. Les quatre matchs de la journée d’ouverture, prévus ce samedi ont été reportés à lundi en raison de la pluie qui s’abat actuellement sur la région. Les quatre matchs prévus dimanche (le programme détaillé n’a pas encore été dévoilé) sont pour le moment, toujours au menu.



ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN 2020

Du 14 juin au 12 juillet à Sophia-Antipolis (première édition)

Elliot Benchetrit (FRA)*

Matteo Berrettini (ITA)

Dustin Brown (ALL)

Richard Gasquet (FRA)

David Goffin (BEL)

Feliciano Lopez (ESP)

Benoit Paire (FRA)

Alexey Popyrin (AUS)

Lucas Pouille (FRA)

Dominic Thiem (AUT)

Stefanos Tsitsipas (GRE)

* Benchetrit remplacera Thiem, qui va disputer l’Adria Tour, le premier week-end.



>>> Chaque joueur affronte les neuf autres. Les deux premiers seront directement qualifiés pour les demi-finales et les quatre suivants pour les quarts de finale.

>>> Les matchs ne se jouent pas en sets mais en quatre quarts-temps de dix minutes (plus un en cas d’égalité), où les joueurs serviront deux fois d’affilée. Le joueur comptant le plus de points à la fin de chaque quart-temps remporte le quart-temps.

>>> Chaque joueur dispose de quatre cartes par match et pourra en utiliser au maximum deux par quart-temps. Ces cartes permettent d’avoir des avantages : un coup gagnant compte triple, possibilité de servir quatre fois de suite, l’adversaire doit gagner le point en trois coups maximum, l’adversaire a un seul service au lieu de deux ou l’adversaire perd son seconde service.



Dimanche 14 juin

Programme à venir



Lundi 15 juin (à partir de 16h00)

Pouille - Benchetrit

puis Brown- Paire

puis Goffin - Berrettini

puis Lopez - Popyrin

puis Tsitsipas - Gasquet