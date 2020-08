UTS (H) : Face à Mahut, Dimitrov a signé son premier succès

The "win in 3 shots max" card in action 🃏



TENNIS / UTS 2 (week-ends des 25-26 juillet et 1er-2 août)

Groupe A

Groupe B

Invité de dernière minute pour l’UTS 2, Nicolas Mahut n’a pas su faire chuter Grigor Dimitrov. Si « The Mousquetaire » a su répondre en remportant le deuxième quart-temps (15-13) après avoir cédé le premier face à « Grigor » (14-11). De haute lutte, le Bulgare a su prendre les devants face au Tricolore (15-14) avant de s’éviter l’écueil de la mort subite en remportant le dernier quart-temps (10-12). Battu à deux reprises lors du premier week-end de compétition, Grigor Dimitrov conclut sa participation à l’UTS 2 avec une victoire pour l’honneur.Feliciano Lopez (ESP) : 2 victoires, 0 défaite, 6 sets gagnés, 3 set perdusGrigor Dimitrov (BUL) : 1 victoire, 2 défaites, 5 sets gagnés, 7 sets perdusNicolas Mahut (FRA) : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 3 sets perdusAlexei Popyrin (AUS) : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 3 sets perdusForfait, Alexei Popyrin a été remplacé par Nicolas Mahut.Corentin Moutet (FRA) : 1 victoire, 1 défaite, 5 sets gagnés, 5 sets perdusDustin Brown (ALL) : 1 victoire, 1 défaite, 4 set gagné, 5 sets perdusFernando Verdasco (ESP) : 0 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 3 sets perdus>>> Chaque joueur dispute trois matchs. Le vainqueur de chaque groupe se qualifie pour les demi-finales et rejoint ainsi Alexander Zverev et Félix Auger-Aliassime, d'ores et déjà qualifiés pour le dernier carré.