The Artist is back, and he's dangerous.@DreddyTennis adding the half volley lob to his repertoire 🔖#UTShowdown pic.twitter.com/1cD48FhkZG

— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 4, 2020

Le retour du génie



"Do you work at NASA?"

"No, why?"



"Cause you're sending rockets" 🚀@DreddyTennis takes a 2-1 lead for the first time at #UTShowdown. pic.twitter.com/bKeOWo1jnb



— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 4, 2020

ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN 2020

Du 14 juin au 12 juillet à Sophia-Antipolis (première édition)

3- Richard Gasquet (FRA) : 4 victoires, 2 défaites, 15 sets gagnés, 11 sets perdus

7- Corentin Moutet * : 2 victoires, 2 défaites, 10 sets gagnés, 6 sets perdus

8- Elliot Benchetrit (FRA) : 2 victoires, 2 défaites, 5 sets gagnés, 8 sets perdus

9- Benoît Paire (FRA) : 2 victoires, 5 défaites, 10 sets gagnés, 18 sets perdus

Il y a des jours comme ça où les dieux du tennis sont avec vous. C'est exactement ce qui est arrivé à Dustin Brown ce samedi. Balayé lors de ses cinq premiers matchs de cet Ultimate Tennis Showdown, avec seulement trois sets remportés, le fantasque Allemand a tout réussi cette fois-ci. Coup droit fulgurant, ace surpuissant, amorti digne des plus grands, "The Artist" n'a laissé aucune chance à Feliciano Lopez en s'imposant en quatre sets (15-11, 11-19, 19-11, 17-13). Une victoire qui permet au showman allemand de sauver l'honneur et faire le plein de confiance avant d'affronter le Français Elliot Benchetrit, dans un match qui sent bon la poudre.Dès le début du match, "The Artist" a vite fait comprendre au Torero espagnol qu'il allait souffrir sous la chaleur niçoise. Très décomplexé dans ce début de set, l'Allemand a régalé de quelques coups magiques. Tandis que le vétéran espagnol cherchait encore ses repères, le virtuose germanique régalait avec un lob de revers à une main suivi d'un amorti volée. 15-11 dans un premier set de grande classe.Moins inspiré que dans le premier quart-temps, Dustin Brown permet à Feliciano Lopez de reprendre du poil de la bête et de lâcher un peu plus ses coups. De nouveau poussé par un service qui a fait des miracles lors des premiers matchs, "El Torero" s'est montré plus sérieux et adroit pour s'adjuger facilement le deuxième set 19-11.Après avoir espéré, Feliciano Lopez va vivre un véritable enfer. Mené 3-2 dans le début du set, Dustin Brown utilise sa carte joker "Winners count 3" pour refaire son retard. A partir de là, le Torero espagnol ne reverra plus jamais le génie allemand. Certainement encore frustré par un début de tournoi UTS très décevant, "The Artist" a recommencé à lâcher ses coups et a pilonné le vétéran espagnol avec son coup droit surpuissant. 19-11 dans le troisième set et 17-13 dans le dernier pour s'adjuger une victoire tellement méritée. Coup dur pour Feliciano Lopez qui avait une occasion en or de quasiment valider son ticket pour le dernier carré de ce tournoi UTS. Il faudra désormais venir à bout, dimanche, d'un Richard Gasquet qui a retrouvé des sensations en terre niçoise.10- Dustin Brown (ALL) : 1 victoire, 5 défaites, 6 sets gagnés, 18 sets perdus* Remplace Lucas Pouille, blessé après ses deux premiers matchs>>> Chaque joueur dispute dix matchs. Les deux premiers du classement se qualifient directement pour les demi-finales, les joueurs classés de la troisième à la sixième place disputent un barrage.