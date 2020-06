18-5, 14-15, 12-11, 17-8). Incapable de remporter le moindre quart-temps face à Berrettini samedi, Gasquet n'en a laissé qu'un seul cette fois à son jeune compatriote et remplaçant de Lucas Pouille, blessé après deux matchs et contraint de renoncer. Un statut de lucky loser qui n'avait pas empêché le Francilien de briller depuis son entrée en lice dans cette mini-ligue fermée. Dimanche, à l'occasion de ce 3eme week-end, le 75eme mondial a encore donné du fil à retordre à celui qui avait terminé le deuxième week-end dans la peau de leader. Nettement dominé dans le premier comme le dernier quart-temps, Moutet, vainqueur à l'arraché du deuxième, a même été tout près de remporter le troisième, finalement remporté dans la douleur par Gasquet, probablement tout heureux d'éviter la mort subite face à son cadet. A noter que le Biterrois s'est envolé dans le dernier quart-temps après avoir volé le service de son adversaire en jouant sa carte joker.

Thiem freine Berrettini et se relance

Dans la foulée, le bouillant Moutet (il avait refusé le temps-mort souhaité par son coach un peu plus tôt) a demandé la permission à l'arbitre de sortir de sa manche une carte dépression, mais cela ne lui a pas été autorisé. A noter que les deux Tricolores ne s'étaient encore jamais affrontés sur le circuit. Une victoire qui a permis à Gasquet de reprendre temporairement la première place du classement. Le temps pour Berrettini de jouer et de... s'incliner pourtant contre Dominic Thiem (14-11, 11-17, 13-18, 12-13). Mal embarqué, l'Autrichien entré seulement dans le tournoi à l'occasion du deuxième week-end, huit jours plus tôt, avait pourtant mal entamé la partie contre le numéro 8 mondial, mais le troisième au classement ATP s'est vite repris face à l'Italien, qui conserve sa place de leader sur Gasquet au nombre de sets perdus uniquement (9, contre 11 pour le Français). Comme la veille contre David Goffin, vainqueur dimanche 3-1 d'Elliot Benchetrit (14-16, 20-12, 14-10, 20-8), Thiem l'emporte trois quart-temps à un. L'ancien compagnon de Kristina Mladenovic fait du même coup un bond violent au classement, en passant de la neuvième place à la sixième, à une victoire seulement du Grec Stefanos Tsitsipas, troisième.

Paire encore battu !



ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN 2020

Du 14 juin au 12 juillet à Sophia-Antipolis (première édition)

2- Richard Gasquet (FRA) : 4 victoires, 2 défaites, 15 quart-temps gagnés, 11 quart-temps perdus

8- Corentin Moutet ** : 2 victoires, 2 défaites, 10 quart-temps gagnés, 6 quart-temps perdus

9- Benoît Paire (FRA) : 2 victoires, 4 défaites, 8 quart-temps gagnés, 16 quart-temps perdus

quart-temps

quart-temps

Samedi 27 juin

Moutet

Paire

Gasquet

Dimanche 28 juin

Gasquet bat Moutet : 3-1 (18-5, 14-15, 12-11, 17-8)

Benchetrit

Paire

Richard Gasquet n'a pas tendu l'autre joue.Pour Benoît Paire, en revanche, les semaines se suivent et se ressemblent. Corrigé la veille (4-0) par le jeune Australien Alexei Popyrin, 103eme au classement mondial,Certes, l'Espagnol constituait un tout autre adversaire que Popyrin (à 38 ans, il frappe toujours aux portes du Top 50 : il est 56eme). Mais il n'empêche que Paire, de par son classement justement (il est 22eme), ne devrait pas connaître autant de difficulté face à des adversaires beaucoup moins bien classés que lui, et encore moins mordre la poussière comme cela a encore été le cas lors de ce troisième week-end que le barbu termine bredouille (deux matchs, deux défaites). Et si le toujours neuvième du classement (avec seulement 2 victoires et 8 quart-temps gagnés sur 24) avait mieux débuté la rencontre que Lopez au même titre qu'il l'a beaucoup gêné dans le troisième quart-temps, il a aussi connu de gros passages à vide une nouvelle fois, en attestent les scores des deux autres quart-temps (22-11 et 24-14), presque survolés par le vétéran espagnol face à un Paire pas toujours très concerné. L'Avignonnais, toujours aussi difficile à comprendre, a même semblé se désintéresser complètement de la balle de match. L'organisateur de cet UTS Patrick Mouratoglou a dû apprécier.7- Alexei Popyrin (AUS) : 3 victoires, 2 défaites, 10 quart-temps gagnés, 10 quart-temps perdus10- Elliot Benchetrit : 1 victoire, 2 défaites, 5gagnés, 8perdus* Absent lors du premier week-end et remplacé par Elliot Benchetrit** Remplace Lucas Pouille, blessé après ses deux premiers matchs>>> Chaque joueur dispute dix matchs. Les deux premiers du classement se qualifient directement pour les demi-finales, les joueurs classés de la troisième à la sixième place disputent un barrage.bat Brown : 4-0 (18-10, 13-10, 20-10, 18-8)bat: 4-0 (19-11, 17-13, 22-11, 18-16)bat: 4-0 (13-12, 21-11, 12-11, 16-14)bat Lopez : 3-2 (13-16, 14-16, 13-12, 16-11, 2-0)bat Goffin : 3-1 (15-10, 16-10, 13-10, 14-16)bat Thiem : 3-1 (14-11, 11-17, 13-18, 12-13)bat: 14-16, 20-12, 14-10, 20-8bat: 15-17, 22-11, 9-7, 24-14Tsitsipas - Popyrin