UTS : Gasquet relève la tête contre Moutet

Richard Gasquet n'a pas tendu l'autre joue. Battu sèchement la veille par l'Italien Matteo Berrettini, nouveau leader de ce tournoi exhibition cher à Patrick Mouratoglou, le Biterrois a repris sa marche en avant à l'UTS sur les courts de Sophia-Antipolis en obtenant sa quatrième victoire aux dépens de Corentin Moutet ( 18-5, 14-15, 12-11, 17-8). Incapable de remporter le moindre quart-temps face à Berrettini samedi, Gasquet n'en a laissé qu'un seul cette fois à son jeune compatriote et remplaçant de Lucas Pouille, blessé après deux matchs et contraint de renoncer. Un statut de lucky loser qui n'avait pas empêché le Francilien de briller depuis son entrée en lice dans cette mini-ligue fermée. Dimanche, à l'occasion de ce 3eme week-end, le 75eme mondial a encore donné du fil à retordre à celui qui avait terminé le deuxième week-end dans la peau de leader. Nettement dominé dans le premier comme le dernier quart-temps, Moutet, vainqueur à l'arraché du deuxième, a même été tout près de remporter le troisième, finalement remporté dans la douleur par Gasquet, probablement tout heureux d'éviter la mort subite face à son cadet. A noter que le Biterrois s'est envolé dans le dernier quart-temps après avoir volé le service de son adversaire en jouant sa carte joker. Dans la foulée, le bouillant Moutet (il avait refusé le temps-mort souhaité par son coach un peu plus tôt) a demandé la permission à l'arbitre de sortir de sa manche une carte dépression, mais cela ne lui a pas été autorisé. A noter que les deux Tricolores ne s'étaient encore jamais affrontés sur le circuit.



ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN 2020

Du 14 juin au 12 juillet à Sophia-Antipolis (première édition)

1- Richard Gasquet (FRA) : 4 victoires, 2 défaites, 15 sets gagnés, 11 sets perdus

2- Matteo Berrettini (ITA) : 4 victoires, 1 défaite, 14 sets gagnés, 6 sets perdus

3- Stefanos Tsitsipas (GRE) : 4 victoires, 1 défaite, 13 sets gagnés, 9 sets perdus

4- Alexei Popyrin (AUS) : 3 victoires, 2 défaites, 10 sets gagnés, 10 sets perdus

5- Feliciano Lopez (ESP) : 2 victoires, 3 défaites, 12 sets gagnés, 11 sets perdus

6- David Goffin (BEL) : 2 victoires, 3 défaites, 11 sets gagnés, 11 sets perdus

7- Corentin Moutet ** : 2 victoires, 2 défaites, 10 set gagnés, 6 sets perdus

8- Benoît Paire (FRA) : 2 victoires, 3 défaites, 7 sets gagnés, 13 sets perdus

9- Dominic Thiem (AUT)* : 2 victoires, 1 défaite, 7 sets gagnés, 5 sets perdus

10- Dustin Brown (ALL) : 0 victoire, 4 défaites, 3 sets gagnés, 13 sets perdus



* Absent lors du premier week-end et remplacé par Elliot Benchetrit

** Remplace Lucas Pouille, blessé après ses deux premiers matchs



>>> Chaque joueur dispute dix matchs. Les deux premiers du classement se qualifient directement pour les demi-finales, les joueurs classés de la troisième à la sixième place disputent un barrage.



Samedi 27 juin

Moutet bat Brown : 4-0 (18-10, 13-10, 20-10, 18-8)

Popyrin bat Paire : 4-0 (19-11, 17-13, 22-11, 18-16)

Berrettini bat Gasquet : 4-0 (13-12, 21-11, 12-11, 16-14)

Tsitsipas bat Lopez : 3-2 (13-16, 14-16, 13-12, 16-11, 2-0)

Thiem bat Goffin : 3-1 (15-10, 16-10, 13-10, 14-16)



Dimanche 28 juin

Gasquet bat Moutet : 3-1 (18-5, 14-15, 12-11, 17-8)

Berrettini - Thiem

Benchetrit - Goffin

Paire - Lopez

Tsitsipas - Popyrin