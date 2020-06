4-0

Les occasions manquées de Paire



Gasquet : "Je vais arrêter l'ATP"



ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN 2020

Du 14 juin au 12 juillet à Sophia-Antipolis (première édition)

2- Richard Gasquet (FRA) : 3 victoires, 1 défaite, 12 sets gagnés, 6 sets perdus

sets gagnés, 5 sets perdus



5- Benoît Paire (FRA) : 2 victoire, 2 défaites, 7 sets gagnés, 9 sets perdus

sets gagnés, 6 sets perdus

8- Corentin Moutet ** : 1 victoire, 1 défaite, 5 set gagnés, 3 sets perdus



sets gagnés, 13 sets perdus

Samedi 20 juin

Paire

Moutet



Goffin bat Popyrin : 4-0 (20-9, 21-6, 13-11, 15-10)

Tsitsipas bat Brown : 3-1 (12-14, 18-13, 16-11, 15-10)



Gasquet

Dimanche 21 juin





Gasquet

bat Brown

:

4-0 (23-10, 20-5, 18-13, 18-10)

La quatrième journée de l’Ultimate Tennis Showdown, ce tournoi exhibition aux règles inédites organisé par Patrick Mouratoglou dans son Académie de Sophia-Antipolis, a débuté dimanche par le premier succès de Corentin Moutet. Le remplaçant de Lucas Pouille, blessé à l’épaule, s’était incliné samedi face à Benoît Paire pour ses débuts dans l’épreuve (3-1), mais il s’est bien repris ce dimanche. Opposé à un habitué des lieux, l’Australien Alexei Popyrin, 103mondial, le Tricolore s’est imposé 4-0 (14-8, 14-12, 17-14, 13-11), justifiant parfaitement son surnom de « Tornade ». Popyrin s’incline lui pour la deuxième fois consécutive, après avoir déjà été balayé par David Goffin la veille (4-0).Tombeur de son jeune compatriote samedi, Benoît Paire n’a lui pas réussi à enchaîner. Et l’Avignonnais est ressorti frustré de son duel face à Matteo Berrettini. L’Italien, 8joueur au classement ATP, a dominé le Français (22), remportant les quatre périodes de ce deuxième match de la journée (18-11, 14-12, 14-12, 18-14). Une issue décevante pour Paire, qui a manqué de nombreuses occasions et menait même 11-5 dans le troisième quart-temps avant d’encaisser un douloureux 9-1. De quoi donner lieu à des envolées lyriques dont il a le secret… Berrettini a lui bien réagi après sa défaite de samedi contre Feliciano Lopez (4-0).Week-end plein pour Richard Gasquet. Après sa victoire samedi contre Dominic Thiem (3-1), sa première sans en passer par la mort subite, le Biterrois a enchaîné avec un convainquant succès 4-0 (23-10, 20-5, 18-13, 18-10) face à Dustin Brown dimanche. Le 50joueur mondial n’a laissé aucune chance à l’Allemand (239), battu pour la quatrième fois en autant de rencontres. "Ce format est parfait pour moi, je suis meilleur que sur le tournois ATP. Je vais arrêter l’ATP et ne faire que l’UTS !", a ensuite plaisanté le Tricolore, alias « Le Virtuose », qui a remporté trois de ses quatre rencontres depuis le début de la compétition.7- David Goffin (BEL) : 1 victoire, 2 défaites, 69- Dominic Thiem (AUT)* : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 3 sets perdus10- Dustin Brown (ALL) : 0 victoire, 4 défaites, 3* Absent lors du premier week-end et remplacé par Elliot Benchetrit** Remplace Lucas Pouille, blessé après ses deux premiers matchsbat: 3-1 (11-17, 17-12, 15-14, 15-13)bat Berrettini : 4-0 (14-12, 14-8, 12-11, 16-13)bat Thiem : 3-1 (16-10, 15-12, 16-12, 14-17)bat Popyrin : 4-0 (14-8, 14-12, 17-14, 13-11)bat Paire : 4-0 (18-11, 14-12, 14-12, 18-14)Lopez - GoffinThiem - Tsitsipas