8⃣quarters in a row!@moutet99 takes #UTShowdown by storm with another 4-0 win. pic.twitter.com/p6Bc9hWSh7

— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) June 27, 2020



Perfect from start to finish 💯

After going quarterless last weekend, @AlexeiPopyrin99 responds with a 4-0 sweep of Benoit Paire! 👏#UTShowdown pic.twitter.com/gR8T5eB3Zz



— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) June 27, 2020



Matteo, are you sure your hammer doesn't have superpowers? 🔨✨

Berrettini is the first player to earn 4 #UTShowdown wins. He takes the first spot in the UTS standings away from opponent @richardgasquet1 . pic.twitter.com/q075EU0lOR



— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) June 27, 2020



First player to ever comeback from 0-2 down 🙌@StefTsitsipas defeats @feliciano_lopez in a sudden death.

This is how he did it 👇#UTShowdown pic.twitter.com/MzGYKGXPvw



— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) June 27, 2020



Back to back wins 🇦🇹@David__Goffin takes the last quarter, but it's not enough to earn the W against @ThiemDomi.#UTShowdown pic.twitter.com/XEnmNCNiLS

— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) June 27, 2020

ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN 2020

Du 14 juin au 12 juillet à Sophia-Antipolis (première édition)

3- Richard Gasquet (FRA) : 3 victoires, 2 défaites, 12 sets gagnés, 10 sets perdus

7- Corentin Moutet ** : 2 victoires, 1 défaite, 9 set gagnés, 3 sets perdus

8- Benoît Paire (FRA) : 2 victoires, 3 défaites, 7 sets gagnés, 13 sets perdus

Samedi 27 juin

Moutet

Paire

Gasquet

Dimanche 28 juin

Du sérieux pour Corentin Moutet. Ce samedi, en ouverture d'un nouveau week-end de cette première édition de l'Ultimate Tennis Showdown 2020 lancée par Patrick Mouratoglou et disputée entre le 14 juin et le 12 juillet à Sophia-Antipolis,, 246eme joueur mondial (4-0 (18-10, 13-10, 20-10, 18-8)). Pour Moutet, toujours huitième au classement et qui remplace son compatriote Lucas Pouille, il s'agit d'une deuxième victoire, lui qui compte également une défaite. Quant à son adversaire d'un jour, c'est un quatrième revers en autant de rencontres disputées et une place de bon dernier.Benoît Paire n'y était pas. Ce samedi, pour la suite de ce nouveau week-end de cette première édition de l'UTS,. Pourtant 22eme joueur mondial, le Tricolore a lourdement chuté contre l'Australien Alexei Popyrin, 103eme joueur mondial (4-0 (19-11, 17-13, 22-11, 18-16)). Une rencontre qui a duré 59 minutes, soit légèrement plus que celle qui ouvrait le bal. Benoît Paire, désormais huitième, possède désormais un bilan négatif, avec cette troisième défaite pour seulement deux petites victoires. Quant à son adversaire, qui se hisse à la quatrième place du classement, c'est donc tout le contraire, avec cette troisième victoire pour seulement deux petites défaites.Richard Gasquet n'a pas fait mieux. Ce samedi, pour la suite de ce nouveau week-end de cette première édition de l'UTS,, 8eme joueur mondial (4-0 (13-12, 21-11, 12-11, 16-14)) en également, tout comme le match précédent, 59 minutes de jeu. Avant cette rencontre, les deux hommes se suivaient au classement, avec une place de leader pour le Tricolore et celle de dauphin pour le Transalpin. Désormais, l'ordre est donc logiquement inversé, puisque Berrettini compte, à ce jour, quatre victoires pour une seule petite défaite, quand le Biterrois en est à trois succès pour deux revers.Stefanos Tsitsipas est revenu de nulle part. Ce samedi, pour la suite de ce nouveau week-end de cette première édition de l'Ultimate Tennis Showdown 2020 et lancée par Patrick Mouratoglou,, 56eme joueur mondial (3-2 (13-16, 14-16, 13-12, 16-11, 2-0)) en 42 minutes de jeu. Un scénario renversant pour le mieux classé des deux, qui a donc finalement bel et bien eu le dernier mot. Stefanos Tsitsipas, désormais deuxième devant Richard Gasquet, signe ainsi là une quatrième victoire, lui qui compte également une défaite. Quant à son adversaire d'un soir, il s'agit de son troisième revers, pour deux petits succès.Dominic Thiem n'a pas eu à forcer son talent. En effet, ce samedi soir, en clôture de cette première journée de ce nouveau week-end de cette première édition de l'Ultimate Tennis Showdown,, 10eme joueur mondial (3-1 (15-10, 16-10, 13-10, 14-16)) et 1h01 de jeu. Il s'agit ainsi là de la rencontre la plus longue de la journée. Pour Thiem, il s'agit ainsi également d'une deuxième victoire (pour seulement une défaite). Quant à Goffin, c'est un troisième revers, lui qui compte également deux succès à son actif. Le classement reste inchangé, pour les deux hommes. En effet, le Belge est sixième et son bourreau du jour, neuvième.9- Dominic Thiem (AUT)* : 2 victoires, 1 défaite, 7 sets gagnés, 5 sets perdus10- Dustin Brown (ALL) : 0 victoire, 4 défaites, 3 sets gagnés, 13 sets perdus* Absent lors du premier week-end et remplacé par Elliot Benchetrit** Remplace Lucas Pouille, blessé après ses deux premiers matchsbat Brown : 4-0 (18-10, 13-10, 20-10, 18-8)bat: 4-0 (19-11, 17-13, 22-11, 18-16)bat: 4-0 (13-12, 21-11, 12-11, 16-14)bat Lopez : 3-2 (13-16, 14-16, 13-12, 16-11, 2-0)bat Goffin : 3-1 (15-10, 16-10, 13-10, 14-16)Paire - LopezBerrettini - ThiemTsitsipas - PopyrinMoutet - GasquetBrown - Goffin