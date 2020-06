UTS : Brown forfait dimanche, Benchetrit appelé

Dernier du classement de l’Ultimate Tennis Showdown avec cinq défaites pour aucune victoire au compteur, Dustin Brown ne pourra pas améliorer son bilan ce dimanche. Le joueur allemand (35 ans, 239eme) a déclaré forfait pour la sixième journée de l’UTS, en raison d’une blessure à la cheville. « Pendant mon match hier, tout allait bien, je n’avais pas de problème. J’ai fait mes soins et les kinés n’ont rien vu de spécial. Mais après le dîner, j’ai réalisé que mon pied avait gonflé dans ma chaussure. J’ai eu du mal à enlever ma chaussure. J’ai mis de la glace, mais je n’ai pas bien dormi. Ce matin, j’ai appelé les organisateurs du tournoi pour qu’ils me trouvent un remplaçant. J’attends les médecins, je vais peut-être devoir faire une radio », a expliqué Dustin Brown.

Benchetrit avaiit déjà remplacé Thiem

Il sera remplacé pour la journée de dimanche par Elliot Benchetrit, qui avait déjà remplacé Dominic Thiem lors du premier week-end. Le joueur français (21 ans, 208eme) avait alors remporté un match contre Lucas Pouille et perdu contre Alexei Popyrin. C’est donc lui qui affrontera David Goffin (8eme du classement, avec deux victoires pour trois défaites) vers 18h30, en attendant de savoir si Dustin Brown pourra faire son retour le week-end prochain ou pas.



ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN 2020

Du 14 juin au 12 juillet à Sophia-Antipolis (première édition)

1- Matteo Berrettini (ITA) : 4 victoires, 1 défaite, 14 sets gagnés, 6 sets perdus

2- Stefanos Tsitsipas (GRE) : 4 victoires, 1 défaite, 13 sets gagnés, 9 sets perdus

3- Richard Gasquet (FRA) : 3 victoires, 2 défaites, 12 sets gagnés, 10 sets perdus

4- Alexei Popyrin (AUS) : 3 victoires, 2 défaites, 10 sets gagnés, 10 sets perdus

5- Feliciano Lopez (ESP) : 2 victoires, 3 défaites, 12 sets gagnés, 11 sets perdus

6- David Goffin (BEL) : 2 victoires, 3 défaites, 11 sets gagnés, 11 sets perdus

7- Corentin Moutet ** : 2 victoires, 1 défaite, 9 set gagnés, 3 sets perdus

8- Benoît Paire (FRA) : 2 victoires, 3 défaites, 7 sets gagnés, 13 sets perdus

9- Dominic Thiem (AUT)* : 2 victoires, 1 défaite, 7 sets gagnés, 5 sets perdus

10- Dustin Brown (ALL) : 0 victoire, 4 défaites, 3 sets gagnés, 13 sets perdus



* Absent lors du premier week-end et remplacé par Elliot Benchetrit

** Remplace Lucas Pouille, blessé après ses deux premiers matchs



>>> Chaque joueur dispute dix matchs. Les deux premiers du classement se qualifient directement pour les demi-finales, les joueurs classés de la troisième à la sixième place disputent un barrage.



Samedi 27 juin

Moutet bat Brown : 4-0 (18-10, 13-10, 20-10, 18-8)

Popyrin bat Paire : 4-0 (19-11, 17-13, 22-11, 18-16)

Berrettini bat Gasquet : 4-0 (13-12, 21-11, 12-11, 16-14)

Tsitsipas bat Lopez : 3-2 (13-16, 14-16, 13-12, 16-11, 2-0)

Thiem bat Goffin : 3-1 (15-10, 16-10, 13-10, 14-16)



Dimanche 28 juin

A partir de 16h00

Moutet - Gasquet

Berrettini - Thiem

Benchetrit - Goffin

Paire - Lopez

Tsitsipas - Popyrin