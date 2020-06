UTS : Auger-Aliassime remplacé par Lopez

D’ici ce jeudi, on connaitra le plateau complet de la première édition de l’Ultimate Tennis Showdown, le tournoi de tennis organisé par Patrick Mouratoglou à Sophia-Antipolis, près de Nice, lors des cinq prochains week-ends. En attendant le dernier joueur, on savait que le Grec Stefanos Tsitsipas (21 ans, 6eme mondial), l’Italien Matteo Berrettini (24 ans, 8eme), le Belge David Goffin (29 ans, 10eme), les Français Benoît Paire (30 ans, 22eme), Richard Gasquet (34 ans, 50eme) et Lucas Pouille (26 ans, 58eme), l’Australien Alexei Popyrin (20 ans, 103eme) et l’Allemand Dustin Brown (35 ans, 239eme) seraient présents. Mais ce mercredi, on a appris le forfait du Canadien Félix Auger-Aliassime (19 ans, 20eme), en raison d’une blessure. Le grand espoir du tennis mondial est remplacé par un vétéran, l’Espagnol Feliciano Lopez (38 ans, 56eme), quart de finaliste à Auckland en début de saison.

Des matchs de 40 minutes, divisés en quarts-temps !

Rappelons que le format de ce tournoi est particulier, puisque chaque joueur affrontera les neuf autres, les deux joueurs ayant remporté le plus de matchs se qualifieront directement pour les demi-finales (la différence de sets sera prise en compte en cas d’égalité), et les joueurs classés de la troisième à la sixième place disputeront les quarts de finale. Les matchs de poules se dérouleront du 13 juin au 11 juillet (cinq matchs le samedi, cinq matchs le dimanche), et les quarts de finale, les demi-finales et la finale auront tous lieu le 12 juillet. Chaque match sera particulier également, puisqu’il se déroulera en quatre quarts-temps de dix minutes (plus un cinquième en cas d’égalité) !