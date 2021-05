Après Matteo « The Hammer » Berrettini, Alexander « The Lion » Zverev et Alex « The Demon » de Minaur, le nouveau maître de l’UTS est… « The Tornado ». Absolument impérial depuis le début de la compétition ce lundi à l’Académie Mouratoglou, Corentin Moutet est allé au bout de son idée à l’occasion de la finale face à Taylor « The Hotshot » Fritz. L’Américain, qui avait un compte à régler avec le Français après sa défaite lors du tout premier match disputé dans le cadre de l’UTS 4, a démarré tambour battant pour remporter le premier quart-temps avec une marge de deux points. Mais Corentin Moutet avait quelques bonnes cartes dans sa manche et a su inverser la tendance, égalisant à un partout avec un écart de quatre points. L’incertitude a été grande lors d’un troisième quart-temps plus qu’indécis mais « The Tornado » a pris l’avantage sur le tout dernier point disputé. A huit minutes du titre, Corentin Moutet n’a pas hésité, n’a pas flanché et a dominé très nettement un Taylor Fritz qui n’a pas su résister à cette tornade. Avec un avance de huit points, le Français termine en beauté cette dernière répétition avant Roland-Garros (12-14, 15-11, 13-12, 16-8) et fait le plein de confiance sur terre battue.

Fritz voulait sa revanche

La finale de l’UTS 4 sera une revanche d’un duel vu ce mardi lors de la phase de groupes. Corentin Moutet, intouchable depuis le début du tournoi, n’a quasiment pas laissé la moindre chance à Cristian Garin. « The Tornado » n’a pas fait mentir son surnom avec un début de match tonitruant et un premier quart-temps remporté de dix points. « El Tanque » a alors essayé de faire parler sa puissance de frappe mais le Français a su avoir du répondant et arracher le break d’un point dans un deuxième quart-temps indécis. Reprenant sa marche en avant, Corentin Moutet a très tôt fait comprendre au Chilien qu’il était le plus costaud avec une victoire avant même le quatrième quart-temps (18-8, 12-11, 16-11). Pour le titre, le Tricolore retrouvera Taylor Fritz ! En effet, « The Hotshot » a su se montrer suffisamment précis pour venir à bout d’« El Peque », Diego Schwartzman. Après l’ascendant pris dans un premier quart-temps remporté de deux points, l’Américain a su avoir le dernier mot pour un point dans le deuxième. L’Argentin a alors tout tenté pour revenir dans cette rencontre mais en vain. Taylor Fritz s’impose (16-14, 14-13, 17-15) et rejoint donc Corentin Moutet, qui l’avait battu ce mardi en ouverture du tournoi.

Moutet a terminé la phase de groupes invaincu

Corentin Moutet est comme chez lui à l’UTS 4 ! Après avoir réussi sa première journée, avec des succès face à Taylor Fritz et Daniil Medvedev, « The Tornado » a conclu son parcours parfait dans la phase de groupes avec un succès face à Fabio Fognini. Mais, s’il a remporté très facilement les deux premiers quart-temps, avec à chaque fois dix points d’avance, l’imprévisible « Fogna » est alors totalement revenu dans le match. Remportant d’une courte marge les troisième et quatrième quart-temps, l’Italien a emmené le Français dans une mort subite qui a tenu toutes ses promesses. Alors que le premier joueur à enchaîner deux points arrachait la victoire, il a fallu huit points pour que Corentin Moutet fasse la différence (13-3, 16-6, 14-17, 13-15, 5-3). Grigor Dimitrov ayant jeté l’éponge après deux premiers matchs ratés, « The Musketeer » est entré en lice. Nicolas Mahut a pris la suite du Bulgare mais n’a pas connu plus de réussite face au « Bublik Enemy ». Si le Tricolore s’est accroché dans le premier quart-temps, concédé d’un point, le Kazakh a haussé le ton pour faire le break. A sens unique, le troisième quart-temps a mis un terme au suspense pour un premier succès d’Aleksandr Bublik dans cet UTS 4 (13-12, 17-13, 21-11), pour l’honneur dans un groupe dont le sort est déjà jeté.

Schwartzman finit premier du Groupe A

Tous deux vainqueurs de leurs deux premiers matchs ce lundi, Diego Schwartzman et Cristian Garin se retrouvaient ce mardi pour décider du joueur qui allait terminer premier du Groupe A. « El Tanque » a pris le meilleur départ en remportant de deux points le premier quart-temps mais s’est ensuite effondré. En effet, avec une marge de dix points, « El Peque » a recollé mais le chassé-croisé s’est poursuivi car le Chilien a repris la main à l’issue de la troisième période. Dos au mur, l’Argentin a tout donné pour recoller et arracher une mort subite qui n’a pas duré très longtemps. En effet, si Cristian Garin a remporté le premier point, Diego Schwartzman a fait la différence en remportant les deux suivants (12-14, 16-6, 12-16, 14-11, 2-1). Le Chilien défiera donc Corentin Moutet quand l’Argentin devra en découvre avec Taylor Fritz. « The Hotshot » a arraché la deuxième place du Groupe B grâce à sa victoire face à Daniil Medvedev. Pourtant, « The Chessmaster » a bien démarré la rencontre sur une surface qu’il n’apprécie pas. Toutefois, l’Américain a réagi pour arracher les deux quart-temps suivants d’un point. Le Russe a alors craqué pour s’incliner lourdement (14-19, 15-14, 14-13, 19-9).



TENNIS / UTS 4

Les 24 et 25 mai 2021 à l’Académie Mouratoglou (sur terre battue)



Finale

Corentin Moutet (FRA) bat Taylor Fritz (USA) : 12-14, 15-11, 13-12, 16-8



Demi-finales

Taylor Fritz (USA) bat Diego Schwartzman (ARG) : 16-14, 14-13, 17-15

Corentin Moutet (FRA) - Cristian Garin (CHI) : 18-8, 12-11, 16-11



Groupe A

1- Diego Schwartzman (ARG) 3 victoires-0 défaites

2- Cristian Garin (CHI) 2V-1D

3- Alexander Bublik (KAZ) 1V-2D

4- Nicolas Mahut (FRA) 0V-1D

5- Grigor Dimitrov (BUL) 0V-2D



Groupe B

1- Corentin Moutet (FRA) 3 victoires-0 défaites

2- Taylor Fritz (USA) 2V-1D

3- Daniil Medvedev (RUS) 1V-2D

4- Fabio Fognini (ITA) 0V-3D



Lundi 24 mai 2021

Moutet bat Fritz : 14-11, 13-12, 14-15, 13-11

Garin bat Dimitrov : 7-12, 16-6, 15-5, 13-9

Schwartzman bat Bublik : 5-14, 20-10, 18-13

Medvedev bat Fognini : 20-11, 14-12, 18-12

Schwartzman bat Dimitrov : 13-14, 12-10, 17-9, 15-10

Moutet bat Medvedev : 11-18, 16-13, 16-10, 18-10

Fritz bat Fognini : 16-14, 12-2, 16-15

Garin bat Bublik : 15-5, 15-13, 17-11



Mardi 25 mai 2021

Moutet bat Fognini : 13-3, 16-6, 14-17, 13-15, 5-3

Bublik bat Mahut : 13-12, 17-13, 21-11

Fritz bat Medvedev : 14-19, 15-14, 14-13, 19-9

Schwartzman bat Garin : 12-14, 16-6, 12-16, 14-11, 2-1



>>> Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour le Final Four du mardi soir.