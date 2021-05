UTS 4 : Trois sur trois pour Moutet, Mahut chute face à Bublik

Corentin Moutet est comme chez lui à l’UTS 4 ! Après avoir réussi sa première journée, avec des succès face à Taylor Fritz et Daniil Medvedev, « The Tornado » a conclu son parcours parfait dans la phase de groupes avec un succès face à Fabio Fognini. Mais, s’il a remporté très facilement les deux premiers quart-temps, avec à chaque fois dix points d’avance, l’imprévisible « Fogna » est alors totalement revenu dans le match. Remportant d’une courte marge les troisième et quatrième quart-temps, l’Italien a emmené le Français dans une mort subite qui a tenu toutes ses promesses. Alors que le premier joueur à enchaîner deux points arrachait la victoire, il a fallu huit points pour que Corentin Moutet fasse la différence (13-3, 16-6, 14-17, 13-15, 5-3). Grigor Dimitrov ayant jeté l’éponge après deux premiers matchs ratés, « The Musketeer » est entré en lice. Nicolas Mahut a pris la suite du Bulgare mais n’a pas connu plus de réussite face au « Bublik Enemy ». Si le Tricolore s’est accroché dans le premier quart-temps, concédé d’un point, le Kazakh a haussé le ton pour faire le break. A sens unique, le troisième quart-temps a mis un terme au suspense pour un premier succès d’Aleksandr Bublik dans cet UTS 4 (13-12, 17-13, 21-11), pour l’honneur dans un groupe dont le sort est déjà jeté.



TENNIS / UTS 4

Les 24 et 25 mai 2021 à l’Académie Mouratoglou (sur terre battue)



Groupe A

1- Diego Schwartzman (ARG) 2 victoires-0 défaites

2- Cristian Garin (CHI) 2V-0D

3- Alexander Bublik (KAZ) 1V-2D

4- Nicolas Mahut (FRA) 0V-1D

5- Grigor Dimitrov (BUL) 0V-2D



Groupe B

1- Corentin Moutet (FRA) 3 victoires-0 défaites

2- Daniil Medvedev (RUS) 1V-1D

3- Taylor Fritz (USA) 1V-1D

4- Fabio Fognini (ITA) 0V-3D



Lundi 24 mai 2021

Moutet bat Fritz : 14-11, 13-12, 14-15, 13-11

Garin bat Dimitrov : 7-12, 16-6, 15-5, 13-9

Schwartzman bat Bublik : 5-14, 20-10, 18-13

Medvedev bat Fognini : 20-11, 14-12, 18-12

Schwartzman bat Dimitrov : 13-14, 12-10, 17-9, 15-10

Moutet bat Medvedev : 11-18, 16-13, 16-10, 18-10

Fritz bat Fognini : 16-14, 12-2, 16-15

Garin bat Bublik : 15-5, 15-13, 17-11



Mardi 25 mai 2021

Moutet bat Fognini : 13-3, 16-6, 14-17, 13-15, 5-3

Bublik bat Mahut : 13-12, 17-13, 21-11

16h30 : Fritz - Medvedev

17h15 : Schwartzman - Garin



>>> Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour le Final Four du mardi soir.