UTS 4 : Premier succès pour Moutet et Garin

Sous le soleil de la Côte d’Azur, la quatrième édition de l’Ultimate Tennis Showdown a démarré ce lundi à l’Académie Mouratoglou. Disputé pour la première fois sur terre battue, le tournoi offre une dernière opportunité de préparer Roland-Garros, dont le tableau principal démarre dimanche prochain. Corentin « The Tornado » Moutet a parfaitement lancé la compétition. Plus efficace, le Français a remporté de peu les deux premier quart-temps avant de voir Taylor « The Hotshot » Fritz arracher la troisième période. Dans un match indécis, c’est bien Corentin Moutet qui a eu le dernier mot (14-11, 13-12, 14-15, 13-11). Grigor Dimitrov, pour sa part, a connu moins de réussite face à Cristian « El Tanque » Garin. Le Bulgare a remporté nettement le premier quart-temps avant de subir le jeu du Chilien, dont la terre battue est la surface de prédilection. L’actuel 23eme mondial signe ainsi sa première victoire (7-12, 16-6, 15-5, 13-9).



TENNIS / UTS 4

Les 24 et 25 mai 2021 à l’Académie Mouratoglou (sur terre battue)



Groupe A

1- Cristian Garin (CHI) 1 victoire-0 défaites

2- Diego Schwartzman (ARG) 0V-0D

3- Alexander Bublik (KAZ) 0V-0D

4- Grigor Dimitrov (BUL) 0V-1D



Groupe B

1- Corentin Moutet (FRA) 1 victoire-0 défaites

2- Daniil Medvedev (RUS) 0V-0D

3- Fabio Fognini (ITA) 0V-OD

4- Taylor Fritz (USA) 0V-1D



Lundi 24 mai 2021

Moutet bat Fritz : 14-11, 13-12, 14-15, 13-11

Garin bat Dimitrov : 7-12, 16-6, 15-5, 13-9

16h30 : Schwartzman - Bublik

17h15 : Medvedev - Fognini

19h15 : Schwartzman - Dimitrov

20h00 : Medvedev - Moutet

20h45 : Fritz - Fognini

21h45 : Bublik - Garin



Mardi 25 mai 2021

15h00 : Fognini - Moutet

15h45 : Dimitrov - Bublik

16h30 : Fritz - Medvedev

17h15 : Schwartzman - Garin



>>> Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour le Final Four du mardi soir.