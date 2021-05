UTS 4 : Medvedev comme tête d'affiche !

Après Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas et Matteo Berrettini, présents lors des précédentes éditions, place à Daniil Medvedev ! L'Ultimate Tennis Showdown (UTS), qui ne se refuse décidément rien, a annoncé que le jeune joueur russe classé au troisième rang mondial serait la tête d'affiche du prochain opus de la compétition, l'UTS 4, les 24 et 25 mai prochains sur les courts de la Mouratoglou Academy, à cinq jours du coup d'envoi de Roland-Garros.

Rebaptisé le « Chessmaster » pour l'occasion et comme le veut depuis sa création cette épreuve au format totalement innovateur, Medvedev, vainqueur des Masters en 2020 et finaliste de l'Open d'Australie cette saison, se frottera sur la terre battue de Biot (Alpes-Maritimes) à d'autres cadors du circuit masculin. L'Argentin Diego « El Peque » Schwartzman, numéro 9 au classement ATP et demi-finaliste du dernier Roland-Garros, l'Italien Fabio « Fogna » Fognini (28eme), le Kazakh Alexander « Bublik Enemy » Bublik (44eme), assurément l'une des révélations de ce début de saison, tenteront en effet d'empêcher celui qui était encore le dauphin de Novak Djokovic il y a quelques semaines d'inscrire son nom au palmarès, comme l'ont fait Matteo Berrettini (UTS 1), Alexander Zverev (UTS 2) et Alex De Minaur (UTS 3), dernier vainqueur en date.

Les trois derniers participants seront connus plus tard







Corentin Moutet, surnommé « Tornado », sera lui aussi de la partie les 24 et 25 mai prochain sur la Côte d'Azur. Le Parisien, désormais 67eme au classement et qui vient de faire parler de lui en atteignant les quarts de finale à Estoril après s'être notamment offert le 14eme mondial Denis Shapovalov sur son parcours, est pour le moment l'unique Français en lice lors de cette 4eme édition que rejoindront ultérieurement trois autres joueurs dont les noms n'ont pas encore été communiqués. Encore éliminé prématurément à Madrid cette semaine, Medvedev pourra profiter de l'UTS 4 pour peaufiner ses derniers réglages avant Roland-Garros, où le Russe n'a encore jamais gagné le moindre match (quatre participations, quatre défaites au premier tour).