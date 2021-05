UTS 4 : Les joueurs n'auront pas le droit à l'erreur au service

[𝙘𝙝𝙖𝙤𝙩𝙞𝙘 𝙢𝙪𝙨𝙞𝙘 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙣𝙨𝙞𝙛𝙞𝙚𝙨]

⚡️ UTS4

🗓 May 24-25

🏟 @MouratoglouAcad

🧡 Clay pic.twitter.com/cdpoMP8EBE



— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) May 7, 2021

Le coaching autorisé en permanence, le plateau dévoilé

TENNIS / UTS 4

L’Ultimate Tennis Showdown va encore changer la donne. Après avoir proposé un format innovant à l’occasion des trois premiers tournois organisés en 2020, l’UTS va reprendre ses droits les 24 et 25 mai prochains à l’Académie Mouratoglou avec, à quelques jours de l’ouverture de Roland-Garros, l’ensemble des matchs disputés pour la première fois sur terre battue. Toutefois, par rapport à la première saison, l’UTS a décidé de faire quelques ajustements au niveau de ses règles. En effet, si le format en quatre quart-temps est maintenu, la durée de chaque période passe de dix à huit minutes. Mais le changement le plus important tient au service. En effet, alors que les joueurs ont l’habitude d’avoir deux chances pour engager, ils n’en auront qu’une seule pour cet UTS4. La seule opportunité d’avoir une deuxième chance sera l’utilisation de la carte « +1 service », qui vient remplacer la « -1 service » en vigueur précédemment et qui retirait le deuxième service à l’adversaire.De plus, alors que les joueurs pouvaient s’entretenir avec leur entraîneur pendant des temps-morts à l’occasion des trois premiers tournois, cette règle ne sera plus en vigueur. En effet, lors de chacune des rencontres, les joueurs auront leur entraîneur présent sur le banc au bord du court et pourront échanger en permanence tant que la règle des quinze secondes pour la reprise du jeu est respectée. Comme annoncé précédemment, l’UTS4 mettra aux prises huit joueurs répartis dans deux groupes de quatre. Si les organisateurs avaient déjà annoncé la présence du numéro 2 mondial Daniil « The Chessmaster » Medverdev, de Diego « El Peque » Schwartzman, de Fabio « Fogna » Fognini, d’Alexander « Bublik Enemy » et de Corentin « The Tornado » Moutet, le reste du plateau a été confirmé. En effet, « Grigor » Dimitrov, Cristian « El Tanque » Garin et Taylor « The Hotshot » Fritz sont conviés à cette dernière répétition avant la deuxième levée du Grand Chelem. L’enjeu sera de succéder à Matteo Berrettini (UTS 1), Alexander Zverev (UTS 2) et Alex de Minaur (UTS 3).Les 24 et 25 mai 2021 à l’Académe MouratoglouDiego Schwartzman, Grigor Dimitrov, Cristian Garin, Alexander BublikDaniil Medvedev, Fabio Fognini, Taylor Fritz, Corentin Moutet