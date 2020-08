Rematch anyone? 👀@AlexZverev has the last word against fellow UTS first-timer @felixtennis.

TENNIS / UTS 2 (week-ends des 25-26 juillet et 1er-2 août)

Demi-finales

Groupe A

Groupe B

Alors qu’ils connaissent leurs adversaires potentiels pour les demi-finales de l’UTS 2, Félix Auger-Aliassime et Alexander Zverev se sont affrontés pour le droit de choisir son adversaire. Un duel qui a commencé fort pour l’Allemand qui a arraché les deux premiers quart-temps (11-10, 15-14). Mais le Canadien ne s’en est pas du tout laissé compter et, après avoir remporté le troisième quart (14-12) a arraché la mort subite dans les dix dernières minutes de jeu (14-11). L’Allemand a évité une déconvenue car, après avoir sauvé une balle de match, il a fait la différence en parvenant à enchaîner deux points de suite (2-1) et avoir la main pour former le dernier carré du tournoi. Et Alexander Zverev a finalement choisi de rencontrer Corentin Moutet ce dimanche, laissant Félix Auger-Aliassime en découdre avec Richard Gasquet dans l'autre demi-finale.Cette fois, il n’y avait pas de calcul. Le duel entre « The Virtuoso » et « El Torero » était un véritable quart de finale de l’UTS 2. Mais, très rapidement, Richard Gasquet a pris l’ascendant sur Feliciano Lopez. S’il a été inquiété dans le premier quart-temps (14-11), le Biterrois a rapidement fait la course en tête dans le deuxième (18-11) avant de sceller le sort du match (18-10). Sans véritable enjeu, le dernier quart-temps a été remporté pour l’honneur par Feliciano Lopez (15-17) qui quitte le tournoi. Richard Gasquet, pour sa part, rejoint Corentin Moutet, Félix Auger-Aliassime et Alexander Zverev dans le dernier carré.Fernando Verdasco avait toutes les cartes en main. Malgré le succès de Corentin Moutet face à Benoît Paire, l’Espagnol devait s’imposer nettement face à Dustin Brown pour valider son billet pour le dernier carré de l’UTS 2. Mais « El Fuego » a tremblé et concédé les deux premiers quart-temps (19-16, 20-13), mettant alors un terme à ses espoirs de voir les demi-finales. Dos au mur, Fernando Verdasco a tout donné pour revenir et arracher la mort subite (20-16, 17-16) avant de s’imposer dans cette prolongation (2-1) pour l’honneur.Benoît Paire n’a pas pu aller au bout de son match. Opposé à Corentin Moutet, le natif d’Avignon s’est retrouvé mené deux manches à rien et, visiblement blessé, a préféré quitter le court de la Mouratoglou Tennis Academy durant le troisième quart-temps. Cette défaite (15-0, 15-0, 15-0) laisse Corentin Moutet dans la course pour une place dans le dernier carré. Il devra compter sur un coup de main de Dustin Brown face à Fernando Verdasco, l’Allemand étant déjà éliminé avant même cette rencontre.Invité de dernière minute pour l’UTS 2, Nicolas Mahut n’a pas su faire chuter Grigor Dimitrov. Si « The Mousquetaire » a su répondre en remportant le deuxième quart-temps (15-13) après avoir cédé le premier face à « Grigor » (14-11). De haute lutte, le Bulgare a su prendre les devants face au Tricolore (15-14) avant de s’éviter l’écueil de la mort subite en remportant le dernier quart-temps (10-12). Battu à deux reprises lors du premier week-end de compétition, Grigor Dimitrov conclut sa participation à l’UTS 2 avec une victoire pour l’honneur.Alexander Zverev (FRA) - Corentin Moutet (FRA)Félix Auger-Aliassime (CAN) - Richard Gasquet (FRA)Feliciano Lopez (ESP) : 2 victoires, 1 défaite, 7 sets gagnés, 6 sets perdusGrigor Dimitrov (BUL) : 1 victoire, 2 défaites, 5 sets gagnés, 8 sets perdusNicolas Mahut (FRA) : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 3 sets perdusAlexei Popyrin (AUS) : 0 victoire, 2 défaites, 2 sets gagnés, 6 sets perdusForfait, Alexei Popyrin a été remplacé par Nicolas Mahut.Fernando Verdasco (ESP) : 2 victoires, 1 défaite, 8 sets gagnés, 6 sets perdusDustin Brown (ALL) : 1 victoire, 2 défaites, 6 sets gagnés, 8 sets perdusBenoit Paire (FRA) : 1 victoire, 2 défaites, 4 sets gagnés, 8 sets perdus>>> Chaque joueur dispute trois matchs. Le vainqueur de chaque groupe se qualifie pour les demi-finales et rejoint ainsi Alexander Zverev et Félix Auger-Aliassime, d'ores et déjà qualifiés pour le dernier carré.