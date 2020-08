UTS 2 (H) : Moutet n'a pas piégé Zverev, qui jouera la finale

The Lion leaps to the final 🦁@AlexZverev defeated @moutet99 3-1 to earn the first ticket to UTS2's final. He'll meet the winner of Felix Auger-Aliassime and Richard Gasquet later tonight.#UTShowdown pic.twitter.com/JDQy5r0gcu

Alexander Zverev a finalement eu raison. Vainqueur de Félix Auger-Aliassime ce samedi, l’Allemand avait gagné le droit de choisir son adversaire et avait désigné Corentin Moutet comme son rival ce dimanche dans la première demi-finale de l’UTS 2. « The Lion » a eu le nez creux car il a pris le meilleur sur « The Tornado » à l’issue des quatre quart-temps de dix minutes. L’Allemand a rapidement fait la différence dans la première période (17-12) pour immédiatement prendre les devants mais le Tricolore a eu de la ressource pour recoller immédiatement au score (12-10). Si ce dernier a su remonter un lourd handicap dans le troisième quart-temps, c’est bien Alexander Zverev qui a eu le dernier mot (17-12) avant de conclure de haute lutte (13-11) pour valider son billet pour la grande finale qui aura lieu plus tard dans la journée et pour laquelle son adversaire sera soit Felix Auger-Aliassime, soit Richard Gasquet.Alexander Zverev (ALL) - Félix Auger-Aliassime (CAN) ou Richard Gasquet (FRA)bat Corentin Moutet (FRA) : 17-12, 10-12, 17-12, 13-11Félix Auger-Aliassime (CAN) - Richard Gasquet (FRA)