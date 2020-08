The King of UTS' Jungle 🌱



Zverev a encore eu le dernier mot

TENNIS / UTS 2 (week-ends des 25-26 juillet et 1er-2 août)

Finale

Demi-finales

Gasquet n’a pas pu se défendre face à Auger-Aliassime

« The Lion » succède à « The Hammer » ! Après Matteo Berrettini lors de la première édition, Alexander Zverev est allé chercher l’UTS 2 à la mort subite aux dépens de Félix Auger-Aliassime. Une finale qui a démarré tambour battant pour l’Allemand qui a rapidement pris quatre points d’avance sur « The Panther » pour s’adjuger le premier quart-temps (19-10). Le Canadien a toutefois eu du répondant, imposant à son adversaire le même traitement à l’entame de la deuxième période de dix minutes mais, au jeu des cartes bonus, Alexander Zverev a su revenir à une longueur sans toutefois renverser la vapeur, permettant à Félix Auger-Aliassime de revenir à une manche partout (13-11).Sur la lancée de son deuxième quart-temps, « The Panther » n’a pas lâché sa proie mais sans toutefois parvenir à l’achever dans l’immédiat. Alexander Zverev a eu un temps deux points d’avance mais, avec un dernier coup de reins en toute fin de manche, Le Canadien a mis une main sur le trophée (17-10). Mais c’étant sans compter sur la combativité de « The Lion ». Les deux joueurs se sont rendu coup pour coup en début de quatrième quart-temps mais, irrémédiablement, l’Allemand s’est rapproché de la mort subite, qui avait déjà décidé de leur premier affrontement ce samedi, match qui lui avait permis de choisir son adversaire en demi-finale. Nettement battu (18-8), Félix Auger-Aliassime a rapidement compris que tout allait se jouer en prolongation, qu’il a démarré au service. Mais pour le Canadien, ça n’a pas plus souri que la veille. S’il a remporté son premier point de service, Alexander Zverev a répondu immédiatement avant de pousser à la faute son adversaire (2-1). Une victoire qui permet à « The Lion » de décide qui était « le roi de la jungle » !bat Félix Auger-Aliassime (CAN) : 19-10, 11-13, 10-17, 18-8, 2-1bat Corentin Moutet (FRA) : 17-12, 10-12, 17-12, 13-11bat Richard Gasquet (FRA) : 15-19, 17-12, 20-12, 23-7Alexander Zverev a finalement eu raison. Vainqueur de Félix Auger-Aliassime ce samedi, l’Allemand avait gagné le droit de choisir son adversaire et avait désigné Corentin Moutet comme son rival ce dimanche dans la première demi-finale de l’UTS 2. « The Lion » a eu le nez creux car il a pris le meilleur sur « The Tornado » à l’issue des quatre quart-temps de dix minutes. L’Allemand a rapidement fait la différence dans la première période (17-12) pour immédiatement prendre les devants mais le Tricolore a eu de la ressource pour recoller immédiatement au score (12-10). Si ce dernier a su remonter un lourd handicap dans le troisième quart-temps, c’est bien Alexander Zverev qui a eu le dernier mot (17-12) avant de conclure de haute lutte (13-11) pour valider son billet pour la grande finale qui aura lieu plus tard dans la journée.Une finale qui aura des airs de revanche car, moins de 24 heures après leur premier duel, Alexander Zverev et Félix Auger-Aliassime se retrouveront pour le titre ce dimanche. Le Canadien a, en effet, profité d’un Richard Gasquet handicapé par une gêne au genou gauche. C’est pourtant « The Virtuoso » qui a pris le meilleur départ en remportant le premier quart-temps (19-15). Mais, rattrapé par un physique en difficulté, le Biterrois a vu son niveau de jeu baisser petit à petit. Une faiblesse sont « The Panther » n’a pas tardé à tirer parti, revenant immédiatement à hauteur (17-12) avant de prendre les devants au tableau d’affichage au terme du troisième quart-temps (20-12). Les dix dernières minutes de jeu ont totalement été à sens unique avec le Canadien qui n’a rien laissé à son adversaire pour valider son billet pour la finale (23-7). Un duel entre deux membres du Top 20 mondial qui vaut déjà le coup d’œil !